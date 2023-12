Il cappotto donna oversize è il capo must have di questa stagione. Ecco come indossarlo.

Nell’Inverno 2023 il cappotto donna diventa oversize. In questo articolo scopriamo insieme tutti i modelli da non perdere e come indossarlo.

Come indossare il cappotto donna oversize

E’ ormai da tempo che i capi oversize hanno conquistato un posto di rilievo del mondo del fashion, trasformandosi da semplici tendenze di passerella a elementi essenziali nel guardaroba di ogni donna. La moda ha abbandonato le vestibilità aderenti e scultoree, abbracciando un’estetica più ampia, comoda e sofisticata. Dopo l’amatissimo maglione oversize, tra le tendenze del momento si fa strada il cappotto oversize. Un capo semplice ma al tempo stesso elegante, che unisce alla perfezione praticità e comfort. Con i giusti consigli, questo capo è perfetto per ricreare un look invernale comodo, caldo ma al tempo stesso glamour. Vediamo insieme come indossarlo: ecco alcuni look da cui poter prendere ispirazione per queste giornate fredde.

Come indossare il cappotto donna oversize: look da cui prendere ispirazione

Look casual chicPer un outfit casual ma alla moda, è possibile abbinare il vostro cappotto oversize con un jeans aderente e una maglietta. Completate il tutto con degli stivaletti o delle sneakers sportive.

Look elegantePer chi invece preferisce un look più elegante, il cappotto oversize è ideale da abbinare ad una gonna o un vestito. Ai piedi invece optate per degli stivali alti, in modo tale da slanciare la vostra figura.

Look da ufficioIl cappotto oversize è un capo perfetto da utilizzare anche in ufficio con un pantalone dal taglio sartoriale, una camicetta bianca, un blazer e degli stivaletti con tacco basso. Un look estremamente sofisticato ma al tempo stesso sobrio.

Cappotto oversize come un vestito Per una serata speciale, è possibile trasformare il vostro cappotto oversize in un vestito indossandolo sopra una tutina nera aderente. Completate il tutto con una maxi cintura per valorizzare il punto vita ed il gioco è fatto.

Look comodo e rilassato Indossare il cappotto oversize sopra una felpa con cappuccio ed un paio di leggins crea un look comodo, rilassato e alla moda, perfetto per affrontare il freddo di queste giornate invernali.

Sul mercato sono disponibili una vasta gamma di modelli. Il cappotto oversize del momento è sicuramente il Teddy Max Mara, da non perdere con gli sconti. Alcuni modelli simili sono facilmente reperibili anche nei negozi fast fashion come Zara, Stradivarius e Pull & Bear.

