La caduta dei capelli è un ricambio fisiologico naturale anche se possono esserci anche altre cause da non sottovalutare. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Caduta dei capelli

Credo che tutte noi, soprattutto chi di noi ha i capelli medio lunghi, quando li lava ne trova diversi nella doccia o nel lavandino, per non parlare nella spazzola, numero di capelli che solitamente aumenta durante i cambi di stagione. Innanzitutto è normale, la caduta dei capelli è infatti fisiologica, perciò non ci si deve spaventare. Pensate che in media ogni giorno si possono perdere fino a 100 capelli, arrivando fino a 200 nei cambi di stagione. Se però notate che ogni giorno perdete molto più di 100 capelli allora è il caso di rivolgersi a un esperto perché potrebbero esserci altri motivi per cui i capelli cadono. Andiamo adesso a vedere insieme le possibili cause.

Caduta dei capelli: le cause

Come abbiamo visto la caduta dei capelli è un processo fisiologico naturale ma, se ci accorgiamo, tranne nei cambi di stagione, che perdiamo più di 100 capelli ogni giorno, è meglio rivolgersi a un esperto perché potrebbero esserci altre cause. Vediamole ora insieme:

Carenze vitaminiche : la mancanza di una dieta che ci permetta di assimilare le vitamine, in particolare la A e la B 12, può indebolire molto i capelli.

: la mancanza di una dieta che ci permetta di assimilare le vitamine, in particolare la A e la B 12, può indebolire molto i capelli. Ipotiroidismo : quando la tiroide funziona male, in questo caso quando produce troppo pochi ormoni tiroidei, si può ripercuotere sulla salute dei capelli.

: quando la tiroide funziona male, in questo caso quando produce troppo pochi ormoni tiroidei, si può ripercuotere sulla salute dei capelli. Gravidanza: il calo ormonale può portare a una riduzione degli estrogeni che si ripercuote anche sul capelli.

il calo ormonale può portare a una riduzione degli estrogeni che si ripercuote anche sul capelli. Ereditarietà: anche i fattori genetici possono essere causa della caduta dei capelli.

anche i fattori genetici possono essere causa della caduta dei capelli. Carenza di zinco : lo zinco è essenziale per il benessere dei capelli in quanto è a esso che si deve al formazione della cheratina.

: lo zinco è essenziale per il benessere dei capelli in quanto è a esso che si deve al formazione della cheratina. Stress: anche lo stress può determinare una caduta dei capelli, ma anche chi soffre di malattie come la depressione.

Caduta dei capelli: i rimedi

Dopo aver visto le possibili cause delle perdita dei capelli, andiamo a vedere insieme alcuni rimedi:

Dieta equilibrata : l’alimentazione è, come abbiamo visto, essenziale anche per il benessere dei nostri capelli. Cibi contenenti Vitamina B, C e E, oltre ad alimenti ricchi di zinco e ferro sono fondamentali. Sì a frutta e verdura di stagione, ai latticini, al pesce, ai legumi e alle uova. Evitare alcool e caffeina, oltre a evitare di fumare.

: l’alimentazione è, come abbiamo visto, essenziale anche per il benessere dei nostri capelli. Cibi contenenti Vitamina B, C e E, oltre ad alimenti ricchi di zinco e ferro sono fondamentali. Sì a frutta e verdura di stagione, ai latticini, al pesce, ai legumi e alle uova. Evitare alcool e caffeina, oltre a evitare di fumare. Omega 3 : assumere anche cibi che contengono l’Omega 3, come la frutta secca, gli asparagi e i molluschi.

: assumere anche cibi che contengono l’Omega 3, come la frutta secca, gli asparagi e i molluschi. Integratori: integratori con magnesio e potassio sono ottimi per favorire la ricrescita dei capelli.

integratori con magnesio e potassio sono ottimi per favorire la ricrescita dei capelli. Pettinatura: evitare ad esempio la coda di cavallo troppo stretta e per le spazzole scegliere quelle in legno.

evitare ad esempio la coda di cavallo troppo stretta e per le spazzole scegliere quelle in legno. Maschere: fare delle maschere ai capelli è un altro rimedio, sì a quelle all’olio d’oliva, all’Aloe vera o all’avocado.

Questo sono quindi alcuni rimedi naturali contro la caduta dei capelli, il consiglio è comunque quello di rivolgersi a un esperto che saprà consigliarvi nel modo giusto per voi.