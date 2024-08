A cosa serve e dove si trova la Vitamina B12, una delle Vitamine più importanti per il nostro organismo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Vitamina B12: a cosa serve

La vitamina B12 è tra le vitamine che il nostro corpo non riesce a produrre naturalmente ma essa viene assunta tramite determinati alimenti o con integratori. Ma, che cos’è la Vitamina B12? La Vitamina B12 è una vitamina essenziale per la nostra salute, è essenziale infatti per lo sviluppo dell’organismo, per la formazione di globuli rosso sani, per la sintesi del DNA e della mielina, per la sintesi degli acidi grassi, nell’abbassamento del livello di colesterolo nel sangue, nel rinnovamento cellulare e nel regolare la funzione nervosa. Come detto questa vitamina non viene prodotta autonomamente, quindi va assunta regolarmente, se necessario con integratori. Andiamo adesso a vedere quali sono gli alimenti in cui si trova la B12.

Vitamina B12: dove si trova

Dove si trova la Vitamina B12? Principalmente essa si trova negli alimenti di origine animale ma non solo:

Carne;

Fegato;

Pesce;

Crostacei;

Latte;

Uova;

Molluschi;

Alga nori;

Muesli.

Coloro che seguono una dieta vegana e vegetariana sono tra coloro che generalmente hanno la Vitamina B12 più bassa, in quanto è difficile per loro assumere la quantità giornaliera di B12 necessaria per il nostro organismo. Per questo ci sono gli integratori, adatti soprattutto a chi non mangia prodotti di origine animale. Prima però di iniziare ad assumere B12 con integratore, è opportuno rivolgersi al proprio medico e fare comunque gli esami del sangue per vedere quanto la Vitamina B12 è carente o meno.

Vitamina B12: cosa succede quando è bassa?

Come abbiamo appena visto, la Vitamina B12 è essenziale per il nostro organismo ed è una delle poche vitamine che non si producono autonomamente. Ma, come fare per capire se abbiamo carenza di Vitamina B12? Questi sono i sintomi da tenere in considerazione:

Stanchezza;

Debolezza;

Pallore;

Palpitazioni;

Perdita di peso;

Perdita di appetito;

Infertilità;

Calo della concentrazione;

Respiro affannoso;

Vertigini;

Irritabilità;

Depressione;

Ingrossamento di milza e fegato;

Battito cardiaco accelerato;

Formicolio a mani e piedi;

Debolezza muscolare;

Debolezza a gambe e braccia.

Nei bambini invece la carenza di Vitamina B12 si manifesta con ritardi nello sviluppo, anemia megaloblastica e disturbi dell’accrescimento.

Ma, oltre a colore che non mangiano prodotti di origine animale, che sono più a rischio di carenza di Vitamina B12, chi altro è a rischio? Scopriamolo insieme:

Chi soffre di celiachia;

Chi soffre di disturbi dell’intestino tenue e dello stomaco, come la gastrite atrofico e il morbo di Crohn.

Chi soffre di anemia perniciosa, ovvero quella malattia autoimmune che rende difficile l’assorbimento della Vitamina B12.

Chi ha una ridotta secrezione acida nello stomaco.

Chi assume alcuni farmaci con regolarità.

Chi soffre di mal di testa cronico spesso ha una carenza di Vitamina B12.

La Vitamina B12, come detto più volte, è davvero essenziale per la nostra salute. Il consiglio è fare regolarmente gli esami del sangue per vedere se i valori sono normali. Nel caso abbiate alcuni dei sintomi detti sopra, rivolgetevi al vostro medico.