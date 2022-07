Cane in galleria: dopo aver ricevuto la segnalazione, l’Atac ha comunicato di aver sospeso momentaneamente la circolazione della Metro A di Roma per consentire il recupero in sicurezza dell’esemplare.

Cane in galleria, sospesa la circolazione della Metro A di Roma

Nella mattinata di domenica 24 luglio, intorno alle ore 08:30, la metro A di Roma è rimasta bloccata per circa un quarto d’ora. La sospensione temporanea del transito ferroviario è stata annunciata tramite un tweet dalla stessa Atac. La disattivazione del transito dei mezzi del trasporto pubblico, in questa circostanza, non è stata causata dalla presenza di guasti sulla linea o da inconvenienti tecnici abitualmente all’origine di ritardi e cancellazioni. La misura, infatti, si è resa necessaria in quanto era stata segnalata la presenza di un cane in galleria.

In particolare, sul profilo Twitter dell’Atac, è possibile leggere: “Info Atac – metro A: a causa di un cane entrato in galleria, abbiamo sospeso la circolazione delle tratta Subaugusta-Anagnina”.

Nel momento in cui si sono concluse le operazioni di recupero, Atac ha postato un secondo tweet, scrivendo: “Info Atac – metro A: circolazione ripristinata su intera tratta”.

Il precedente

Non è la prima volta che un cane raggiunge i binari della metro A di Roma, bloccando il transito ferroviario. Lo scorso 2 maggio, infatti, un cane era riuscito a scappare dalla sua proprietaria, invadendo i binari. Fortunatamente, allo stesso modo di quanto è accaduto nella mattinata di domenica 24 luglio, l’esemplare era stato tratto in salvo dagli addetti alla vigilanza della metro ed era stato prontamente riconsegnato.

Anche in questo caso, l’Atac aveva segnalato la momentanea sospensione della circolazione dei treni tramite i suoi canali social.