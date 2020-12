Bere molta acqua al giorno è fondamentale per la nostra salute perché favorisce l’eliminazione delle tossine in eccesso. Ma non sempre abbiamo tempo o voglia di ricordarci di bere. Per questo motivo, esistono tantissime tisane drenanti e depurative che possono aiutare e sostituirsi a qualche bicchiere d’acqua nell’arco dell’intera giornata.

Vediamo qui di seguito le migliori tisane da bere in inverno.

Tisane da bere in inverno

Anche se potrebbe sembrare strano, l’inverno è un ottimo periodo per dedicarsi a se stesse ed eliminare le tossine in eccesso. Non importa se durante la stagione più fredda, assumiamo più calorie e non siamo al massimo della forma. Lo stesso è importante mantenersi attive e stimolare il metabolismo, praticare attività fisica, seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e soprattutto depurarsi.

Infatti, iniziare fin da ora a liberarsi dai liquidi e dalle calorie accumulate in questo periodo, anche a causa della sedentarietà, potrà giovarci in estate quando faremo la rincorsa per la prova costume. Vediamo qui di seguito le migliori tisane detox da provare assolutamente:

Tisana al rosmarino

Non tutti lo sapranno, ma il rosmarino è un ottimo ingrediente per il mantenimento della linea. Ha proprietà drenanti e depurative, aiuta infatti l’apparato urinario, favorendo la diuresi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Ma non solo: agisce anche come antispastico, ovvero come regolarizzatore e antibatterico per l’intestino. Queste due funzioni, unite insieme, giovano a pelle e capelli. Per preparare una tisana al rosmarino, sono necessari circa 50 grammi di foglie di rosmarino, che devono essere messe a bollire in un pentolino d’acqua. Portare ad ebollizione e lasciare per altri dieci minuti. Bere 2-3 volte al giorno dopo i pasti.

Tisana ai semi di finocchio

Il finocchio è l’ideale per chi soffre di gonfiori addominali o per chi, in certi periodi, sente il bisogno di sgonfiarsi un po’. La tisana ai semi di finocchio agisce infatti su pancia e intestino. Ha effetti diuretici, depurativi e digestivi ma anche antinfiammatori e antiossidanti. Inoltre, i semi di finocchio sono ricchi di fibre, aiutano a regolarizzare la pressione arteriosa ed abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

Per preparare la tisana ai semi di finocchio, bisogna lasciare in infusione un cucchiaio di semi di finocchio in circa 200 ml di acqua bollente. Poi bere dopo i pasti.

Tisana al tarassaco

Il tarassaco è perfetto e indicato soprattutto per la zona del fegato perché favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche accumulate. Grazie poi ai flavonoidi e ai sali di potassio, ha un’azione diuretica e per questo motivo, aiuta a contrastare ritenzione idrica e cellulite. Per preparare la tisana al tarassaco, bisogna mettere in infusione circa 5 grammi di miscela di foglie di tarassaco in 150 ml di acqua bollente per circa 10 minuti. Bere per un massimo di tre volte al giorno, di cui una alla mattina.

Tisana alla liquirizia

La liquirizia ha ottime proprietà disintossicanti, diuretiche, digestive, depurative e, in certi casi, lassative. Quindi, per dirla altrimenti, contribuisce ad avere una pancia piatta, sgonfia e gambe più snelle e asciutte. La tisana alla liquirizia non aiuta però solo a livello di pancia, ma è indicata anche per combattere tosse, raffreddori, intossicazioni, infiammazioni. Per preparare la tisana alla liquirizia, bisogna lasciare in infusione la stecca di liquirizia in un pentolino d’acqua bollente per circa un’ora.