Caduta dei capelli: la dieta consigliata

I capelli sono da sempre sinonimo di fascino e sensualità. Durante la stagione autunnale, può capitare di perdere più capelli del solito. La caduta dei capelli spaventa, ma per risolverla e affrontarla nel modo migliore, è possibile affidarsi a un buon prodotto, ma anche a una dieta che sia bilanciata in modo da migliorare e rafforzare la chioma. Vediamo cosa mangiare e il prodotto da usare.

Caduta dei capelli

Quando ci si sveglia al mattino, guardando il cuscino, ci si rende conto di quanti capelli si stanno perdendo. La cosa importante è non allarmarsi in quanto si tratta di una condizione del tutto normale, soprattutto durante il periodo autunnale. Ogni giorno si perdono fino a 100 capelli, ma nei mesi di ottobre e novembre, la caduta dei capelli può essere alquanto abbondante e cospicua.

I fattori climatici, l’esposizione al sole durante i mesi estivi, il cambio di stagione o anche l’alimentazione sbagliata possono sicuramente influenzare sul benessere dei capelli e la chioma. Nel caso ci trattasse di una caduta dei capelli particolarmente consistente, forse può dipendere da qualche patologia in corso o da un problema di salute per cui è bene rivolgersi a un esperto del settore.

Molto importante in questi casi cercare di capire le cause che possono dipendere anche dal fumo che tende a danneggiare il capello facendolo apparire debole e sfibrato, per cui la caduta dei capelli è inevitabile. In quel caso, rinunciare al fumo può essere molto utile, non solo per la salute e la pelle, ma anche per il benessere del cuoio capelluto.

I capelli possono anche cadere a causa di tinture, decolorazioni o acconciature che sono particolarmente aggressive. L’uso del phon o della piastra danneggiano la fibra del capello e il calore può bruciarne la radice arrivando alla caduta dei capelli. Si consiglia di tenerlo sempre ad almeno 15 cm di distanza.

Caduta dei capelli: dieta

Dal momento che una delle possibili cause della caduta dei capelli può dipendere anche dall’alimentazione. Consumare alimenti e cibi ricchi di grassi e di conservanti rischia di indebolire il capello che può andare incontro a calvizie. Per un migliore benessere della chioma, è possibile seguire una alimentazione che sia maggiormente equilibrata in modo da salvaguardare la vita e il benessere dei capelli.

Una corretta alimentazione permette di apportare al capello i giusti nutrienti, quindi vitamine, sali minerali e fibre in modo da avere capelli che siano forti, sani e anche luminosi. In base a uno studio, è emerso che esiste una vera e propria correlazione tra il giusto apporto di nutrienti e i bulbi piliferi. Per questa ragione, bisogna limitare la quantità di zuccheri e idratarsi il più possibile.

Ci sono poi alimenti che è bene portare in tavola dal momento che possono evitare la caduta dei capelli. Tra questi alimenti, è bene consumare salmone che è ricco di Omega 3 e nutre i capelli evitando che si sfibrino e vadano incontro a cadute. La frutta e la verdura sono fondamentali in quanto danno vitamine che sono importanti per la struttura e la fibra del capello.

La carne rossa e il pesce sono ricchi di ferro e zinco che rafforzano il cuoio capelluto così come le uova e le carni bianche che fortificano il capello dall’interno dandogli maggiore robustezza. I legumi come i fagioli e le lenticchie sono essenziali per la salute dei capelli e delle unghie, mentre le noci, le mandorle sono ricchi di potassio magnesio che li irrobustiscono.

Caduta dei capelli: miglior rimedio

