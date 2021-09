Dieta per capelli sani: consigli e rimedi naturali

I capelli sono croce e delizia di ogni donna. Oltre a usare i prodotti adatti a seconda del tipo di capello, è anche altrettanto importante curarli nel modo giusto a cominciare da una dieta di alimenti sani e ipocalorici. Ecco allora quale alimentazione seguire per rinforzare la chioma del capello e fare in modo che cresca più sano e forte.

Dieta per capelli sani

Con l’avvicinarsi dell’autunno, capita che si perdano molti più capelli del dovuto. Uno dei fattori di maggiore rischio è sicuramente la stagione, ma anche altre problematiche vanno a inficiare sulla salute del capello. Consumare cibi sani e ben bilanciati, evitando alimenti grassi e ricchi di condimenti permette di migliorare il benessere e la salute del capello in modo da avere una chioma che sia forte e sana.

La salute e la bellezza dei capelli sono caratterizzate da vari fattori e uno di questi è sicuramente l’alimentazione che riveste un ruolo fondamentale. Nella composizione chimica dei capelli ci sono dei nutrienti che risultano essere importanti per il capello. Quindi seguire una dieta che sia adatta può sicuramente contribuire a far stare bene la chioma aiutando a rinforzarla anche in modo costante nel tempo.

Non solo la dieta, l’alimentazione influisce sulla salute del capello, ma ci sono anche dei suggerimenti che si possono mettere in atto per potenziarne la bellezza e il benessere evitando che possano andare incontro a cadute o alla calvizie, molto temuta dalle donne. La perdita del capello è dovuta anche a una carenza di vitamina D, per cui assumerla aiuta la chioma a stare bene.

Si consiglia anche di condurre uno stile di vita più dinamico e meno stressante evitando o provando a ridurre il fumo che danneggia i capelli facendoli apparire secchi e sfibrati. La dieta può davvero funzionare ed essere efficace per la salute del capello.

Dieta per capelli sani: consigli

I capelli possono apparire secchi, deboli e sfibrati e di conseguenza andare incontro a cadute e calvizie. I capelli possono creare disagio e molte persone possono avere una chioma non perfettamente in salute. Per prendersi cura dei capelli e garantire un aspetto maggiormente sano, si può seguire una dieta e alimentazione che è funzionale al benessere della chioma.

La cura dei capelli parte da tavola, quindi da una buona alimentazione. Agendo dall’interno è possibile garantire una bella chioma al capello. Le carenze nutrizionali sono alcuni dei fattori che possono avere un impatto negativo sulla salute della chioma, per cui una dieta e alimentazione adeguata è la scelta migliore. Per questo, si consiglia di consumare della carne, del pesce o delle uova che contribuiscono a rafforzare la chioma.

Le verdure a foglia verde, come l’insalata o il cavolo e il fegato sono ricche di vitamina che contribuisce a evitare l’invecchiamento del capello. Per evitare di andare incontro alla caduta autunnale dei capelli, è bene consumare tantissimo acido folico presente soprattutto nelle arance, nei cereali e anche nella frutta.

La vitamina C presente nelle arance stimola la crescita del capello proteggendolo dalla secchezza ed evitando che possa sfibrarsi o spezzarsi. Le proteine e gli acidi grassi sono ricchi di Omega 3 e proteggono il capello evitando che possa seccarsi. Gli acidi ricchi di Omega 3 danno maggiore luminosità, forza e morbidezza al capello. La frutta secca e i semi sono rigeneranti e ricostituenti per il capello.

