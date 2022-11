Diretto da Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi è una pellicola del 2009 e ha come protagonista l’iconico Checco Zalone.

Venerdì 18 novembre 2022 il film va in onda su Canale 5 in prima serata: scopriamo insieme trama, cast e tutto ciò che c’è da sapere sulla commedia.

Cado dalle nubi: la trama del film

Film campione di incassi di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, racconta la storia di uno stereotipo ancora esistente nella società odierna, ossia quello dell’uomo meridionale costretto a lasciare la sua terra per riuscire a trovare un lavoro e fare quindi carriera.

Il protagonista del film è Checco (Checco Zalone interpreta quindi se stesso), un cantante neomelodico che ha il grande desiderio di sfondare nel mondo della musica e di abbandonare il suo attuale lavoro di gelataio a Polignano a Mare.

La vita di Checco sembra prendere una piega poco positiva: tra la poca fortuna con la musica e la poca fortuna con l’amore (la fidanzata decide di lasciarlo) il protagonista decide di lasciare la Puglia e di trasferirsi a Milano da suo cugino. Nel capoluogo lombardo Checco decide di partecipare a un talent show, sperando di ottenere consensi e sperando anche che la sua musica possa in qualche modo arrivare a più persone possibili.

Nel corso del film Checco incontra Marika (interpretata da Giulia Michelini), di cui si invaghisce nel giro di pochi secondi. Come in ogni commedia che si rispetti, però, c’è l’assurdo colpo di scena: Marika è figlia di un noto leghista che non ha una buona considerazione dei meridionali: la sfida è dietro l’angolo.

Riuscirà Checco a raggiungere la felicità che si merita? Riuscirà a capire quali sono le vere priorità della vita?

Il cast di Cado dalle nubi

Tra gli attori e le attrici che compaiono nel film di Nunziante, compaiono:

Checco Zalone: se stesso

Giulia Michelini: Marika Mantegazza

Dino Abbrescia: Alfredo

Fabio Troiano: Manolo

Ivano Marescotti: Mauro Mantegazza

Raul Cremona: Roberto

Gigi Angelillo: zio di Checco (padre di Alfredo)

Anna Ferruzzo: Pina Albanese (Madre di Checco)

Ludovica Modugno: zia di Checco (madre di Alfredo)

Alberto Gimignani: prof. Crespi

Ivana Lotito: Angela

Claudia Penoni: Raffaella Mantegazza

Francesca Chillemi: Luisa

Stefano Chiodaroli: Giulio

Peppino Mazzotta: don Livio

Sereno Bukasa: Nicolas

Mariangela Eboli: Brigida, amica di Angela

Gioia Libardoni: segretaria

Daniela Piperno: produttrice concorso musicale

Andrea Midena: presentatore per il PdN

Paola Michelini: coordinatrice per i ragazzi del concorso

La scelta della location

Le riprese di Cado dalle nubi sono iniziate il 26 maggio 2009 e si sono svolte a Polignano a Mare, Milano, Savelletri e Morimondo. Polignano a Mare è una delle location iniziali e più suggestive della pellicola, simbolo importante per l’attore protagonista.

La bella location, infatti, è il luogo natale del comico e proprio per tale ragione non dovrebbe sorprendere che Zalone l’abbia voluto inserire dentro una storia che sentiva particolarmente affine a se stesso. Oltre a una motivazione storico-individuale della vita di Zalone, Polignano a Mare è altrettanto importante per il comico per un altro motivo, legato questa volta alla musica. Per chi non lo sapesse, infatti, Polignano a Mare è il luogo in cui è nato il grande Domenico Modugno, che per Zalone è il mito di tutti i miti, la figura cui si è sempre ispirato, artisticamente parlando.

Cado dalle nubi è uscito nei cinema italiani il 27 novembre 2009 ed è stato un incredibile successo ai botteghini, diventando il film di maggiore successo del comico.

Venerdì 18 novembre 2022 viene trasmesso su Canale 5 alle 21:20 circa: buona visione.