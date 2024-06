Su Netflix è in arrivo un nuovo documentario, ovvero “Black Barbie“, che racconta della prima barbie nera della Mattel. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama e cast.

Black Barbie: data di uscita, dove vederlo

Dopo il grande successo dello scorso anno del film “Barbie“, con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola della Mattel che ha fatto compagnia a tante di noi durante l’infanzia, e Ryan Gosling nei panni di Ken, ecco che su Netflix sta arrivando il docu film “Black Barbie“, ispirato alla prima barbie nera della Mattel. Il documentario sarà visibile sulla piattaforma di streaming Netflix, a partire da mercoledì 19 giugno 2024. Il docu film è scritto e diretto da Lagueria Davis e prodotto da Shondaland. Vi ricordo che per poter vedere “Black Barbie” è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix, se ancora non lo avete tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere uno dei piani disponibili, da quello più economico a quello premium.

Black Barbie Netflix: trama e cast

Come abbiamo appena visto, domani, 19 giugno 2024, sarà disponibile su Netflix il documentario “Black Barbie”, che narra la storia della prima bambola nera della Mattel. Questo docu film racconta come è nata la prima barbie nera, nel 1980. Sono state tre donne nere, dopo 21 anni, a riuscire nell’intento di far realizzare alla Mattel una barbie nera. “Black Barbie” si ispira alla storia della prozia della regista, Beulah Mae Mitchell, una nota dipendente della Mattel che ebbe il coraggio di chiedere a Ruth Handler: “Perché non creiamo una barbie che mi somigli?“ Lagueria Davis, in questo documentario, esplora proprio l’impatto di quella domanda e la lunga strada che ha poi portato alla creazione della prima barbie nera, come detto nel 1980. Il docu film trasporta i telespettatori alla scoperta della storia delle bambole nere, del loro impatto sui diritti civili e sull’imprenditorialità delle persone di colore. “Black Barbie” parla di tre donne nere che hanno aperto nuove strade in Mattel, riuscendo a far creare una barbie che somigliasse a loro. La regista, Lagueria Davis ha raccontato che sua zia viveva in California mentre lei in Texas, e quando poi si trasferì a Los Angeles andò a vivere proprio con la zia, la quale le raccontò che quando lavorava in Mattel era riuscita a convincere Ruth Handler a fare una barbie nera: “ascoltando mia zia e osservando i suoi memorabilia della Mattel, capì perché mia zia e le sue colleghe nere desiderassero vedere una barbie che assomigliasse a loro. Con questo in mente mi sono seduta a fare un pò di ricerche e ho scoperto che ci sono voluti 21 anni prima che la Mattel rilasciasse la prima barbie nera.”

“Black Barbie” è senza dubbio un documentario da non perdere. Vi ricordo che sarà disponibile a partire da domani 19 giugno 2024.

