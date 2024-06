“Becoming Karl Lagerfeld” è la nuova serie tv che racconta la vita del celebre stilista francese scomparso nel 2019. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere questa serie tv e da chi è composto il cast.

Becoming Karl Lagerfeld: cast e dove vederlo

E’ appena uscita la serie televisiva che racconta la vita del celebre stilista francese Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019. La serie si chiama “Becoming Karl Lagerfeld” ed disponibile sulla piattaforma di streaming di Disney Plus dallo scorso 7 giugno. Gli episodi di questa serie televisiva sono in totale sei. Ma, chi fa parte del cast? Nel ruolo dello stilista francese Karl Lagerfeld troviamo l’attore tedesco Daniel Brühl, che abbiamo visto recitare in tanti film diversi, tra cui per esempio “Salvador – 26 anni contro”, “2 giorni a Parigi”, “The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo”, “Bastardi senza gloria”, “Il quinto potere”, “La signora dello zoo di Varsavia” e “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Nei panni invece di Jascques De Bascher troviamo l’attore canadese Théodore Pellerin, che abbiamo visto recitare in “Mai raramente a volte sempre”, “E’ solo la fine del mondo ” e “C’è qualcuno a casa tua”. A interpretare invece Yves Saint Laurent troviamo l’attore francese Arnold Valois, noto soprattutto per aver recitato come co-protagonista nel film “120 battiti al minuto”. Completano il cast del film Alex Lutz, Agnès Jaoui, Jeanne Damas, Claire Laffut, Sunnyi Melles, Paul Spera e Lisa Kreuzer.

Becoming Karl Lagerfeld: la trama della serie tv

Come abbiamo appena visto, dal 7 giugno 2024 è disponibile sulla piattaforma di streaming Disney Plus la serie televisiva “Becoming Karl Lagerfeld“, serie che racconta la vita del noto stilista francese scomparso nel 2019. Ma, di cosa parla esattamente questa serie televisiva? Ci troviamo a Parigi nel 1972, quando Karl Lagerfeld ha 38 anni e sembra avere tutte le doti per diventare un grande designer. Però, a differenza del suo amico Yves Saint Laurent, non è ancora riuscito ad affermarsi. Grazie all’incontro con il giovane dandy Jacques de Bascher, riuscirà a trovare il coraggio di prendere le redini della casa di moda Chloé. Ma ecco cosa dice la sinossi ufficiale della serie televisiva: “Nel 1972 Karl Lagerfeld ha 38 anni e non porta ancora il suo iconico taglio di capelli. E’ uno stilista di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques De Bascher, un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale), Yves Saint Laurent, genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo di affari Pierre Bergé.” Insomma, “Becoming Karl Legerfeld” si prospetta essere davvero una serie televisiva imperdibile, a prescindere dal fatto se si sia o meno appassionati di moda. Vi ricordo che per poterla vedere è necessario essere in possesso di un abbonamento a Disney Plus.

