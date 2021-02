Gli shampoo, le lozioni e i trucchi sono alcuni prodotti che si trovano in bagno creando ingombro. Per un maggiore ordine e organizzazione, i beauty case rigidi sono la giusta soluzione per contenere tutto il necessario. Ecco i modelli migliori e le tendenze al riguardo.

Beauty case rigidi

Al momento di organizzare un viaggio, bisogna pensare a dove riporre i vari prodotti e i beauty case rigidi sono l’accessorio a cui è impossibile rinunciare in quanto permettono di contenere qualsiasi cosa. Un astuccio molto comodo per trasportare tutti i prodotti per l’igiene e la bellezza, quali creme, liquidi, polveri, ecc. Grazie a questo prodotto, tutto il necessario è raggruppato in un solo contenitore in modo da ottimizzare lo spazio a disposizione.

Si può anche usare a casa in modo da tenere in ordine i trucchi e i prodotti per l’igiene personale senza creare troppo ingombro in bagno. I modelli di beauty case rigidi si usano soprattutto come organizer per il bagno o il comodino. Hanno un uso prevalentemente domestico e, proprio per la loro struttura, non sono particolarmente indicati per il viaggio.

Sono eccessivamente ingombranti e, per questo, rischiano di occupare spazio eccessivo in valigia o nel borsone.

Inoltre, i beauty case rigidi permettono di avere tutto ben organizzato e in ordine, anche grazie ai vari scomparti e tasche che li compongono in modo che ogni cosa e prodotto sia al posto giusto.

Per quanto riguarda il materiale, si consiglia di optare per un prodotto che sia in nylon o PVC, quindi particolarmente resistente e duraturo nel tempo, anche perché sono in grado di fronteggiare eventi atmosferici, quali pioggia, neve, vento, ecc. senza causare danni ai prodotti che si trovano all’interno.

Beauty case rigidi: modelli

Non è facile districarsi nel mondo dei beauty case rigidi in quanto sono diversi i modelli e le tipologie che si trovano in commercio. Si trovano modelli che comprendono ben 9 scomparti di cui due esterni dotati anche di tasche laterali, cerniere in modo da far stare tutto in ordine per avere qualsiasi prodotto e articolo a portata di mano.

Altri modelli hanno solo 4 scomparti: il principale, il piatto, con la cerniera e la rete, mentre vi sono tipologie con un solo scomparto. In entrambi i casi, si tratta di modelli sicuramente utili e ottimali per i prodotti da bagno e per l’igiene personale. Ci sono beauty case rigidi utili soltanto per il bagno, quindi in grado di contenere spazzolino, dentifricio, ma anche pettine, spazzola, ecc.

I modelli variano anche in base alla struttura e alle dimensioni. Ci sono modelli semi rigidi che sono un mix tra il modello di beauty case rigido e morbido. Sono una scelta ottimale, anche per la vacanza e riporre il necessario per il viaggio. Per quanto riguarda i modelli di beauty case rigidi, ci sono tipologie a forma di valigetta, molto pesanti e voluminosi. Le tipologie maggiormente sofisticate tendono a essere suddivise in più livelli.

Alcuni hanno una struttura semi rigida e sono l’ideale in quanto non occupano molto spazio, vanno benissimo anche per il viaggio, proprio perché non sono particolarmente capienti. I modelli si adattano alle esigenze di ognuno e non è affatto difficile trovare quello che più prediligete.

Beauty case rigidi Amazon

Per chi ha bisogno di maggiore ordine per quanto riguarda i prodotti da bagno e per l’igiene, la soluzione sono i beauty case rigidi di cui si trovano vari modelli a basso costo sul sito di Amazon. Cliccando sulla foto si possono trovare varie informazioni al riguardo. La classifica qui sotto vi illustra tre dei migliori modelli tra quelli maggiormente scontati e desiderati dagli utenti della piattaforma online.

1)Roncato Light pochette trucco

Una pochette per il trucco in modello rigido da 36 cm che permette di contenere il necessario per l’uso domestico. Realizzata in polipropilene, quindi resistente sia ai graffi che agli urti. Si chiude a scatto. Un organizer con scomparti e dotata di specchietto. La chiusura è a tripla combinazione. Un prodotto italiano. In vendita con il 22% di sconto. Disponibile in vari colori, tra cui rosso, nero e blu.

2)Stardis beauty case per cosmetici

Un modello dalla forma a valigetta che è adatto sia per uomini che donne. Ha una custodia rigida e impermeabile. Molto ampia e comoda. Dotata di un grande scomparto per i cosmetici, ma anche per accessori quali adattatore, carica batterie, ecc. Realizzato in poliestere impermeabile con materiale in plastica trasparente e anti-graffio. Disponibile nei colori acqua turchese, verde smeraldo, rosso carminio, oro rosa e nero.

3)Valigetta trucco valigetta trucchi

Una valigetta, un beauty case per ragazze in oro rosa, molto elegante e di classe. Resistente e protettiva con custodia in alluminio. Il telaio è rinforzato per fornire una maggiore protezione. Portatile, molto spaziosa e suddivisa in 4 livelli per riporre qualsiasi prodotto. Si può chiudere a chiave per la privacy e la sicurezza durante il viaggio. Molto spaziosa, si adatta, non solo a cosmetici, ma anche a bottiglie. In vendita con il 9% di sconto.

Per un weekend in montagna, ecco quali prodotti mettere nei beauty case rigidi.