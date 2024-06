Ecco come vestirsi per andare al mare in primavera.

Avete in programma di andare al mare per un weekend in primavera ma non sapete come vestirvi? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcuni consigli di look per un fine settimana al mare in primavera.

Come vestirsi per un weekend di primavera al mare

Il mare è da sempre una delle mete preferite dalla maggior parte delle persone, in particolare durante le stagioni più calde, come la primavera e l’estate. Con l’arrivo della primavera c’è voglia di cominciare a respirare aria di vacanza, quindi in tanti decidono di regalarsi un weekend al mare. Ma, come vestirsi? Bisogna innanzitutto tenere conto che in primavera, soprattutto fino a metà maggio, ci sono sbalzi di temperatura, in particolare la sera fa decisamente più fresco rispetto ai mesi estivi. Perciò bisogna sempre ricordarsi di portarsi dietro una giacca, un foulard, dei pantaloni e magari anche una felpa. Ma andiamo adesso a vedere insieme alcuni consigli di look per un weekend la mare in primavera.

Look per un weekend al mare in primavera: consigli

Vediamo adesso insieme qualche consiglio di look per un weekend al mare in primavera:

Total white: il bianco si sa, è il colore che ci rimanda subito alla vacanze e al mare. Usatissimo soprattutto in estate, è anche perfetto per un fine settimana al mare in primavera. Un’idea di look potrebbe essere un paio di pantaloni bianchi leggeri abbinati a un top o una t-shirt sempre di colore bianco e a un blazer anch’esso bianco. A completare il look un paio di sandali bianchi. Perfetti anche dei gioielli color oro, orecchini, braccialetti o una collana.

: un vestito leggero, in cotone o in lino, è un’altra scelta perfetta per un weekend al mare in primavera. Si può scegliere un abito midi a maniche corte da abbinare a un blazer e a un paio di texani ai piedi, se non fa troppo caldo, oppure anche a un baio di ballerine o sandali. Shorts : per andare in spiaggia un paio di shorts di jeans abbinati a una t-shirt sono la scelta ideale, magari indossando sotto un costume intero se dovesse fare poi particolarmente caldo.

: per andare in spiaggia un paio di shorts di jeans abbinati a una t-shirt sono la scelta ideale, magari indossando sotto un costume intero se dovesse fare poi particolarmente caldo. Denim: il denim è sempre di tendenza e può essere indossato in tutte le stagioni. Per passeggiare in una località di mare si può indossare una mini gonna in denim, una t-shirt e una giacchetta di jeans. Ai piedi un paio di sneakers o di sandali bassi.

il denim è sempre di tendenza e può essere indossato in tutte le stagioni. Per passeggiare in una località di mare si può indossare una mini gonna in denim, una t-shirt e una giacchetta di jeans. Ai piedi un paio di sneakers o di sandali bassi. Gonna: anche indossare una gonna, che sia mini, midi o lunga, è una scelta azzeccata per un weekend al mare in primavera. Da abbinare con top, t-shirt, camicia, blazer, stivali texani, ballerine o sandali. Un esempio una gonna a palloncino a fiori abbinata a una maglietta nera e a uno scialle dello stesso colore.

Questi quindi sono alcuni consigli di look per un weekend al mare in primavera. E voi, quale di questi preferite?

