Di professione modella, ma anche artista amante della musica e attrice: tra le nuove concorrenti di Pechino Express 2023 compare anche lei, la bellissima modella di origini albanesi Bàrbara Prezja Bluette.

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Proviamo a raccogliere le principali informazioni a riguardo.

Bàrbara Prezja: chi è la modella e artista

Bàrbara Prezja, classe 1991, ha attualmente 31 anni, ha origini albanesi e fa di professione la modella. Prezja (o Prezia, come lei stessa scrive sul suo profilo Instagram), lavora per l’agenzia Benegas Management e grazie alla sua oggettiva bellezza mozzafiato, è riuscita a costruirsi un pubblico molto ampio sui social, in particolare su Instagram.

Andando a sbirciare il suo profilo, infatti, si può notare sin da subito la grande quantità di follower che ha raccolto: poco più di 44 mila persone seguono quotidianamente i suoi contenuti e, con altissime probabilità, il numero sarà destinato a crescere a dismisura.

Le foto da lei pubblicate la vedono sempre protagonista in varie occasioni e mise, tutte volte a sottolineare la bellezza delle sue forme e la dolcezza dei lineamenti del suo viso: ma non solo. Stando a quanto lei stessa scrive sulla sua bio, scopriamo che oltre a svolgere la professione di modella, Prezja è anche appassionata di musica e di recitazione: “Model, Actress, Musician” – recita la sua biografia social. La musica la appassiona a tal punto da aprire un secondo profilo Instagram, chiamato @bluettemusic, in cui Prezja è solita pubblicare contenuti che la riguardano associando a ognuno di essi canzoni che le stanno a cuore o contenuti in cui si cimenta nel canto, dimostrando di avere anche una bellissima voce.

Per chi non lo sapesse, Barbara Prezia ha vinto, nell’ormai lontano 2014 (aveva 22 anni), la fascia di Miss Eva 3000, titolo nato dal concorso Miss Grand Priz 2014 organizzato da Claudio Marastoni Communication.

Il titolo le è stato conferito nella città di Ravenna, dove Prezja ha vissuto dall’età di tre anni, prima di trasferirsi ad Ascoli e poi, si presume, a Milano.

L’esperienza a Pechino Express 2023

Barbara Prezja parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express 2023 accanto all’amica e collega Carolina Stramare, la Miss Italia del 2019. Le due bellissime modelle sono state scelte dal conduttore Costantino della Gherardesca insieme alle altre coppie del format e si cimenteranno nell’incredibile avventura-viaggio attraverso l’Asia, che le porterà in India, nel Borneo Malese e in Cambogia. Riusciranno le due modelle a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà che Pechino Express porrà loro davanti?

Le altre coppie della nuova edizione di Pechino Express 2023

Insieme a Barbara Prezja e Carolina Stramare (le modelle), le altre coppie presenti nella nuova edizione di Pechino Express 2023 saranno: Giorgia Soleri e Federippi, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo e infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Come si suol dire in questi casi: che vinca la coppia migliore!