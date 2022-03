Soleil Sorge ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Barbara D’Urso e ha svelato perché la conduttrice l’ha voluta con sé a La Pupa e il Secchione.

Soleil Sorge: il rapporto con Barbara D’Urso

Soleil Sorge ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la conduttrice Barbara D’Urso, che l’ha scelta come giudice per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

L’influencer ha confessato che lei e la conduttrice avrebbero molto in comune e ha dichiarato:

“Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24”, e ancora: “Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”. La giovane influencer ha anche svelato che per lei Barbara D’Urso rappresenterebbe un modello a cui ambire dal punto di vista della carriera: “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere.

I frutti stanno pian piano arrivando”, ha ammesso.

Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione

Soleil Sorge è approdata a La Pupa e Il Secchione dopo la sua esperienza al GF Vip 6. All’interno del programma ha avuto modo di incontrare una sua vecchia conoscenza, ossia Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. Tra le due non corre affatto buon sangue e infatti durante le prime puntata dello show se ne sono dette di tutti i colori.

Tra le due ci saranno nuovi scontri durante la messa in onda del programma? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.