Come è accaduto nelle precedenti puntate, Barbara D’Urso ha omaggiato nello studio de “La Pupa e il Secchione show” l’icona immortale di moda Madame Coco Chanel. Per l’occasione la “barbarella” nazionale ha indossato un tailleur che non è certo passato inosservato.

Le reazioni degli utenti sui social non sono naturalmente tardate ad arrivare.

La Pupa e il Secchione show, il look di Barbara D’Urso della quarta puntata

La conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando un tailleur dalla trama nera e argentata. Il completo è stato poi impreziosito da dettagli in oro che hanno donato a Barbara D’Urso dei punti luce. Sulla giacca risalta un fiore nero e avorio.

Non sono mancate le iniziali BD diventate ormai il suo marchio di fabbrica e che abbiamo visto nella maglia. Da notare infine la scritta Napoli, città nella quale è nata Barbara.

Come hanno reagito gli utenti sui social

Nel frattempo sotto al post pubblicato dalla conduttrice, si leggono commenti per lo più contrastanti. Sono diversi infatti gli utenti che si sono detti entusiasti per il look scelto per la serata: “Stupenda” ; “I like it” e ancora “look top” ; “Davvero belli i tuoi outfit”.

Altrettanti però si sono espressi negativamente: “Si starà rivoltando nella tomba” ; “Che pena”, si legge.