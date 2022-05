La splendida Barbara D’Urso nella giornata di sabato 7 maggio 2022 ha compiuto 65 anni e per l’occasione nella serata di venerdì 6 maggio ha scelto di festeggiare la ricorrenza in un locale esclusivo di Milano.

Scopriamo dunque insieme tutti i dettagli sul party organizzato da una delle regine di Mediaset.

Barbara D’Urso compie 65 anni e organizza un mega party per festeggiare

Ogni anno Barbara D’Urso organizza delle splendide feste di compleanno e così è stato anche in occasione del compimento del suo 65°anno d’età.

La conduttrice ha scelto di festeggiare l’importante ricorrenza in un famoso locale di Milano, che si affaccia su Piazza Duomo, rigorosamente circondata dalle persone che più ama e che la amano.

Chi ha partecipato alla festa di Barbara D’Urso e chi invece era assente?

Numerosi personaggi famosi hanno preso parte al party di Barbara D’Urso, tra i tanti Massimo Boldi, Gabriel Garko, la coppia formata da Arisa e Vito Coppola, Valeria Marini, Paola Barale, Rocco Casalino, Vladimir Luxuria, Eva Grimaldi e il cantante Fabio Rovazzi.

Invitati alla festa anche i Vip che hanno di recente concluso l’esperienza a “La Pupa e il Secchione”, in particolare Aristide Malnati, Francesco Chiofalo, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

In molti sui social non hanno potuto far a meno di notare l’assenza alla festa di alcuni personaggi famosi che sono di frequente protagonisti all’interno del salotto televisivo della D’Urso, stiamo parlando in particolare di Alex Belli, Delia Duran e Paola Caruso, ma anche dell’influencer Soleil Sorge, che di recente ha concluso l’esperienza da opinionista a La Pupa e il Secchione.

L’outfit scelto da Barbara D’Urso e i dettagli sull’allestimento della festa

La festa di Barbara D’Urso è stata seguita dagli utenti di Instagram attraverso le varie Stories postate dai numerosi Vip che hanno partecipato al party.

La Carmelita Nazionale per l’occasione ha indossato un elegantissimo e attillatissimo abito nero impreziosito da piume e pailettes, delle seducenti calze a rete e un tacco 12 del noto brand Louboutin.

Particolarmente apprezzato è stato l’originale allestimento della festa della conduttrice, caratterizzato dalla presenza di cuori situati praticamente in ogni parte del locale. Insomma, nulla sembra essere stato lasciato al caso e gli invitati al party si sono indubbiamente scatenati e divertiti insieme alla festeggiata!