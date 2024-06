Ci sarà il quinto capitolo della saga di “Bad Boys“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bad Boys 5 si farà? Cosa sappiamo

Lo scorso 13 di giugno è uscito al cinema il quarto capitolo di “Bad Boys”, e i tanti fan della saga si domandano già se ci sarà o meno un quinto capitolo. I protagonisti, Will Smith e Martin Lawrence si sono detti disponibili a girare un quinto capitolo. Ecco cosa ha detto in proposito lo stesso Smith: “si tratta di un mondo popolato da personaggi con in quali è una gioia assoluta passare del tempo. Al cinema con Mike e Marcus, sembra di essere a casa. Quindi finché ci sarà una ragione per farlo… non ho mai voluto essere uno di quelli che fanno sequel solo perché la gente andrà a vederli: voglio farli perché c’è qualcosa da dire e i personaggi stanno andando incontro a uno sviluppo che sarà interessante e divertente da guardare e forse anche un pò utile. C’è qualcosa che può accadere nella vita di questi due personaggi per cui vale la pena tornare al cinema? E con questo film, la risposta è chiaramente un bel sì.” Insomma, i fan possono stare tranquilli, quasi sicuramente ci sarà un quinto capitolo della saga “Bad Boys”.

Bad Boys 4: dal 13 giugno al cinema

Come abbiamo appena visto, quasi sicuramente ci sarà “Bad Boys 5“, come detto anche dai due attori protagonisti, Will Smith e Martin Lawrence. Il quarto capitolo della saga, dal titolo “Bad Boys 4 – Ride or Die”, è stato scritto da Chris Bremner e diretto da Adil Er Arbi e Bilall Fallah, ed è uscito in tutti i cinema italiani lo scorso 13 di giugno. Pensate che fino ad adesso, l’intera saga ha ottenuto un guadagno complessivo di ben 840,7 milioni di dollari a livello globale. Anche in questo nuovo capitolo i protagonisti sono i due poliziotti di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett, da sempre impegnati contro il traffico di droga in città. A interpretare Mike troviamo sempre l’attore statunitense Will Smith, che abbiamo visto recitare in tantissimi film diversi. Recentemente Will Smith ha anche vinto il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “Una famiglia vincente – King Richard“, dove vestiva i panni del padre delle campionesse di tennis Serena e Venus Williams. Nei panni di Marcus troviamo sempre l’attore e regista statunitense Martin Lawrence. Anche lui lo abbiamo visto recitare in tanti film, quali per esempio “La linea sottile tra odio e amore”, “Un allenatore in palla”, “In viaggio per il college” e “Big Mama – Tale padre, tale figlio”. Nel cast di “Bad Boys 4” c’è anche l’attrice e cantante statunitense Vanessa Hudgens, che ricoprirà ancora il ruolo di Kelly, esperta di armi. Ma ecco la sinossi ufficiale del quarto capitolo della saga: “quest’estate i Bad Boys più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati”.

