Tra le nail art di tendenza per l’estate 2021, ci sono anche le aurora nails. Ma a cosa si ispirano? A chi donano? Scopriamo qualcosa in più su questo nuovissimo trend che sta letteralmente spopolando su tutti i social network.

Aurora nails trend: da dove arriva la nuova tendenza

Come moltissime tendenze che riguardano soprattutto la bellezza ma anche le unghie, anche le aurora nails arrivano direttamente dall’Oriente, per la precisione dalla Corea del Sud. Il trend dal sorprendente effetto irridescente vuole ispirarsi agli effetti e alle luci di quello spettacolo della natura che è l’aurora boreale.

I modelli e i colori in cui sbizzarrirsi sono davvero tantissimi, ma come per ogni cosa, ci sono alcune versioni più adatte rispetto ad altre.

Aurora nails trend: di cosa si tratta Aurora nails trend: di cosa si tratta

Sicuramente non è una nail art per tutti, ma nonostante possa sembrare il contrario per via dell’aspetto complesso, c’è la possibilità di personalizzarla a seconda dei propri gusti. Essendo un trend estivo infatti, si può adattare all’abbronzatura oppure ai giochi di colori che spesso si possono notare in spiaggia. La gamma di colori con i quali esaltare l’abbronzatura, per esempio, sono le tonalità del corallo, del rosa e anche del giallo.

Se l’intenzione è quella di ispirarsi alla stagione estiva, si potranno invece scegliere colori “fruttati” come il lime, il pesca, il color uva e lampone.

Ma sono bellissime anche quelle con le tonalità decisamente più fredde dell’azzurro, del blu e del verde. Oppure quelle sul bianco iridescente, ispirato al colore della parte interna delle conchiglie. Si potrà poi scegliere se impreziosire ulteriormente le nostre aurora nails anche con i glitter o qualche piccolo inserto dall’effetto olografico.

Aurora nails trend: a chi donano Aurora nails trend: a chi donano

Le tendenze non impongono mai troppi limiti e cercando sui social l’hashtag #auroranails, si possono trovare alcuni esempi di come, con alcuni accorgimenti, questo tipo di unghie possa essere adatto anche a chi, solitamente, è abituata ad una manicure più semplice. Essendo di per sé una nail art dall’effetto esagerato infatti, è preferibile che le unghie siano corte.

Se invece piace osare, nulla vieta di provarle sulle unghie lunghe come quelle stiletto, stendendolo su tutta la superficie o solo come french, con la parte inferiore dell’unghia effetto nude.

Aurora nails trend: come realizzarle Aurora nails trend: come realizzarle

Il consiglio principale rimane quello di affidarsi alle mani di un esperto per avere un’aurora nail art degna di questo nome. Ma se invece si vuole provare a realizzarle a casa, ci sono alcune cose da sapere.

Come prima cosa è necessario scegliere tra lo smalto classico, semipermanente oppure in gel, perché ovviamente cambieranno non solo gli effetti, ma anche gli strumenti. Se nel primo caso infatti basterà concentrarsi sulla manicure, negli ultimi due servirà per esempio una luce UV apposita. Serviranno poi gli smalti iridescenti dei colori preferiti e uno smalto trasparente per completare il tutto. Se non si è ancora convinti e si provare l’effetto prima di decidere di procedere con la nail art vera e propria, si potrà invece optare per le unghie finte facilmente acquistabili online.