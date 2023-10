Anfibi da donna: modelli di tendenza

Gli anfibi si caratterizzano per modelli molto alti o alla caviglia da indossare in ogni occasione.

Ci sono calzature che sono indicate per ogni occasione e periodo dell’anno. Si tratta degli anfibi, calzature indicate sia per la stagione autunnale invernale, ma anche per il periodo estivo. Sono calzature con lacci diventate di gran moda anche grazie alle celebrities che le indossano in ogni occasione per valorizzare il loro look.

Anfibi da donna

Sono le calzature perfette della stagione autunnale dal momento che gli anfibi si possono indossare in qualunque circostanza e occasione. Sono calzature eleganti e versatili considerati molto cool e, proprio per questo, sono le scarpe ai piedi di tutti. Hanno segnato la storia della moda da quando sono stati introdotti in commercio.

Sono stati introdotti e nati nel 1945 dal signor Klaus Mertens, ossia il famoso Dr. Martens diventando poi, con il tempo, un simbolo di trasgressione nei sobborghi della capitale inglese intorno agli anni Sessanta. Sono calzature che, da quel momento, hanno iniziato a cavalcare le passerelle fino ai giorni nostri.

Gli anfibi sono un modello di calzatura evergreen, iconico e inimitabile. In un primo momento sono nati e indossati dai militari che hanno bisogno di camminare in modo agevole su ogni terreno a prescindere dalla condizione climatica. Una calzatura adatta per ogni terreno, che sia umido, fangoso, ecc. che permette di mantenere il piede asciutto.

Sono delle scarpe comode e pratiche, indicate per ogni stagione e infatti alcune continuano a indossarle anche durante il periodo estivo. Molto comodi e pratici, sono un vero e proprio must have da indossare in ogni modo e occasione. Sono inoltre in grado di arricchire ed enfatizzare qualsiasi tipo di look, come dimostrano anche le celebrities.

Anfibi: modelli

Non ci sono soltanto i modelli di anfibi neri per il periodo autunnale da indossare, ma sono declinati in tantissimi altri colori e sfumature. Ai classici modelli che si conoscono, si trovano anche i chunky, ossia con il platform, ma anche quelli molto colorati.

Per coloro che non vogliono rinunciare ai tacchi neanche per questa occasione, i modelli chunky sono particolarmente indicati. Si trovano con la suola molto alta in gomma in modo da adattarsi ancora di più al suolo e al terreno.

Gli anfibi sono ormai di tendenza e soprattutto nello stile chunky si trovano in vari modelli al punto di essere sempre più di moda. Scegliendo un modello del genere è possibile valorizzare il proprio look. Essendo poi alti si va a enfatizzare le gambe dando uno slancio diverso.

Oltre ai classici colori come il nero, ormai intramontabile, le tendenze li mostrano anche in altre sfumature come il rosa cipria, il blu, il beige. Disponibili anche metallizzati per creare look unici e vivaci passando poi per i combat shoes, ovvero calzature in pelle che arrivano alla caviglia e che possono essere indossati in altri modi.

Anfibi: dove ordinarli

Un tipo di calzatura disponibile su Amazon con offerte e prezzi imperdibili. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre modelli di anfibi con varie caratteristiche e descrizioni scelte tra le più belle dalle consumatrici.

1)Dr. Martens anfibio Jadon

Un modello del Dr. Martens che li ha introdotti sul mercato molto robusto, pratico ed elegante da indossare in varie occasioni. Sono un modello di calzatura realizzato in pelle con la chiusura a cerniera. Hanno la suola in gomma al 100%. Una calzatura di colore nero.

2)Lumberjack Elyse, anfibi donna

Un modello di calzatura in pelle sintetica per quanto riguarda il materiale esterno con la fodera in tela. La suola in gomma con chiusura a cerniera. Non hanno tacco. Uno stivaletto tipo anfibio con i lacci e la chiusura con zip interna di colore nero. Molto comodi e belli esteticamente.

3)Amazon Essentials anfibi con lacci

In pelle sintetica con suola in gomma dalla chiusura stringata con tacco a blocco nei colori cognac, nero, nero stampa coccodrillo e verde. Molto morbidi e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

