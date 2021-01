Da Mercoledì 27 Gennaio va in onda su Rai 2 il nuovo docu-reality “La Caserma”. Il programma prevede che ventuno ragazzi tra i 18 e i 23 anni vivano per sei settimane in una caserma, lontani da affetti e tecnologia di ogni tipo e che seguano un vero e proprio addestramento militare.

Ad affiancarli in questo percorso saranno sei istruttori qualificati in questo campo, a capo dei quali troviamo Renato Daretti: ma chi è e cosa c’è da sapere sulla sua vita?

Chi è il capo istruttore Renato Daretti

Renato Daretti, nato nel 1959, ha dedicato la sua carriera all’addestramento di militari e di paracadutisti. Personaggio di grande rilievo nell’ambito dell’esercito, è oggi Presidente dell’Associazione Nazionale Incursori dell’esercito e Presidente del prestigioso corso Advanced Training Solutions.

Inoltre, in passato, è stato anche Luogotenente del nono reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin di Livorno.

Tra gli highlights della sua carriera, va ricordato sicuramente il fatto di aver allenato al corso ATS grandi astronauti del panorama italiano come Luca Parmitano e l’incredibile Samantha Cristoforetti (prima donna italiana nello spazio).

Il capo-istruttore all’interno del reality si occuperà non solo della gestione dei concorrenti ma anche della coordinazione degli altri 5 istruttori, 5 uomini e una sola donna, Deborah Colucci.

Inoltre sembra che in passato, durante un periodo passato in Sardegna, si sia trovato a collaborare con Germano Capriotti, anche lui oggi presente nel cast del nuovo reality Rai.

Sui social Renato non è molto attivo, l’unico profilo Instagram che corrisponde al suo nome è privato e non presenta nessuna foto e nessun seguace. Probabilmente nel corso della durata del programma si scoprirà qualcosa in più riguardo alla sua sfera privata.