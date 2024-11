Ci siamo, questa sera andranno in onda le prime due puntate de “L’Amica Geniale 4“, serie tv tratta dai romanzi di grande successo di Elena Ferrante. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa sappiamo della trama e del cast.

L’Amica Geniale 4: questa sera in onda la prima puntata

Per i tanti fan di Lina e Lenù, questa sera andranno in onda, in prima serata su Rai 1, le prime due puntate della quarta stagione “L’Amica Geniale”, serie tratta dai romanzi di grande successo di Elena Ferrante. La quarta stagione andrà in onda per cinque serate, a partire dunque da questa sera, 11 novembre 2024, fino a lunedì 9 dicembre. Questa quarta stagione è tratta dal romanzo della Ferrante dal titolo “Storia di una bambina perduta”, che è anche il romanzo conclusivo. Ma andiamo adesso a vedere insieme la trama e il cast de “L’Amica Geniale 4”.

L’Amica Geniale 4: la trama

Come abbiamo appena visto, questa sera in prima serata su Rai 1 andranno in onda le prime due puntate della quarta stagione della serie tv “L’Amica Geniale“. Ma, di cosa parlerà questa quarta stagione? Cosa succederà alle due protagoniste Lina e Lenù? In questa quarta stagione Lina e Lenù sono ormai adulte, Elena è riuscita a diventare una scrittrice famosa, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata e ha avuto due figlie. Decide però di tornare a Napoli al fine di inseguire un suo amore giovanile improvvisamente tornato nella sua vita. Lina invece è rimasta a Napoli ed è diventata imprenditrice informatica, anche se continua a essere immischiata in rapporti camorristici. In questa stagione le due donne scopriranno nuovi aspetti di se stesse sul loro legame di amicizia. Insomma, una quarta stagione davvero imperdibile e che promette di essere ricca di sorprese. Appuntamento con le prime due puntate questa sera, in prima serata su Rai 1.

L’Amica Geniale 4: il cast

Abbiamo appena visto di cosa parlerà questa quarta stagione della serie tv “L’Amica Geniale“, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, in questo caso dall’ultimo, ovvero “Storia di una bambina perduta.” Il cast è diverso in quanto le due protagoniste, Lina e Lenù, sono ormai adulte. Al posto di Gaia Girace, a vestire i panni di Lila troviamo l’attrice Irene Maiorino, mentre al posto di Margherita Mazzucco ci sarà l’attrice Alba Rohrwacher a vestire i panni di Lenù. La Rohrwacher l’abbiamo vista recitare in tanti film e in tante serie tv, quali per esempio “Mio fratello è figlio unico”, “Non c’è più niente da fare”, “La solitudine dei numeri primi”, “La Chimera”, “Finalmente l’alba” e “Maria Montessori – Una vita per i bambini”. Nel cast della quarta stagione troviamo anche Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian, Gaia Girace, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce e Sonia Bergamesco. “L’Amica Geniale 4” vi ricordo che andrà in onda a partire da questa sera, 11 novembre, e terminerà lunedì 9 dicembre.