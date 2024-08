Amal Clooney è la moglie del noto attore Gorge Clooney. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Amal Clooney, chi è: età, lavoro

Amal Alamuddin è una celebre avvocato per diritti umani libanese naturalizzata britannica nonché moglie dell’attore George Clooney. E’ nata a Beirut il 3 febbraio del 1978, ha quindi 46 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Il padre è proprietario di un agenzia di viaggi mentre la madre, mussulmana sunnita, è giornalista e corrispondente del quotidiano Al-Hayat. La famiglia Alamuddin è di religione drusa. Era il 1980 quando, a seguito della guerra civile libanese, Amal e la sua famiglia si sono trasferiti in Inghilterra. Il padre, nel 1991, farà ritorno a Beirut per insegnare all’Università. Amal ha una sorella minore e due fratellastri maggiori, nati da una precedente relazione del padre. Dopo essersi diplomata alla Dr Challoner’s Grammar High School, Amal si è laureata in Giurisprudenza al St. Hugh’s College di Oxford, per poi specializzarsi alla New York University School of Law. In quegli anni ha vinto prima il Premio Exhibitioner, Shrigley Award nel 2000, poi il Premio Jack J. Katz Memorial Awards. Nel 2020 ottiene l‘abilitazione di avvocato a New York, nel 2010 quella valevole in Galles e in Inghilterra. Inizialmente ha lavorato nella Grande Mela presso lo studio Sullivan & Cromwell, dove ha seguito come penalista il caso Enron. Poi ha lavorato a Londra presso lo studio legale Doughty Street Chambers. La sua carriera è stata ricca di successi internazionali, è stata inoltre avvocati di Julian Assange, Yulia Timoshenko e Abdullah Senussi, un alto funzionario della Libia di Gheddafi. Amal Clooney è anche autrice di numerosi saggi ed è stata inoltre consigliera di Kofi Annan sulla questione siriana. Sempre per l’ONU, Amal è stata anche consigliera della commissione sull’assassinio del premier libanese Rafik Hariri. Nel 2015 ha iniziato a lavorare sul riconoscimento del genocidio armeno. Nel 2021 la Corte Penale Internazionale ha nominato Amal Clooney consigliere speciale per il conflitto sudanese in Darfur.

Amal Clooney, chi è: figli, amore

Per quanto riguarda la vita privata, Amal Clooney ha sposato, nel 2014, l’attore americano George Clooney, dopo averlo conosciuto sul Lago di Come l’anno prima. Il matrimonio è stato celebrato a Venezia da Walter Veltroni. Nel 2017 sono nati i due gemelli della coppia, Ella e Alexander. Amal Clooney è anche considerata un’icona di stile nel mondo della moda e, lei e il marito George, sono anche molto attivi nella beneficenza.

Amal Clooney, chi è: le parole per il marito George Clooney

Quello tra Amal e George Clooney sembra un matrimonio molto solido. La coppia è sposata da ormai dieci anni e appaiono sempre molto uniti. Lo scorso anno abbiamo visto Amal insieme al marito a Venezia, per ritirare un’onorificenza al Diane Von Furstneberg Awards. L’avvocatessa ha rivolto parole colme d’amore per suo marito George: “oggi sono qui a Venezia con mio marito, nel luogo dove tutto è iniziato, dove 9 anni fa ci siamo sposati. E girando la città, in questi giorni, la cosa che non ho mai smesso di pensare è a quanto io sia fortunata. Perché, sapete, ogni tanto accade che mondi completamente diversi si incontrino. Come è successo a noi. Penso a tutte le cose che ci sono successe nella vita affinché la vita stessa ci portasse proprio qui, e oggi non posso che sentirmi grata per questa fortuna. E quello che voglio dirti, amore mio, che tu, come questa città, mi togli il fiato. Ed è tutto così magico con te che a volte stento a crederci anche io che esisti”.