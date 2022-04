Tra gli ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, per la puntata dell’11 aprile 2022 anche Walter Veltroni. Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita, la carriera in politica e anche qualche curiosità sull’ex sindaco di Roma che recentemente ha anche pubblicato il suo ultimo romanzo.

Chi è Walter Veltroni

Walter Veltroni nasce a Roma il 3 luglio 1955, sotto il segno zodiacale del Cancro. Il padre è Vittorio Veltroni, radiocronista EIAR e successivamente dirigente RAI venuto a mancare quando il giovane Walter ha appena un anno, la madre invece è Ivanka Kotnik, figlia dell’ambasciatore del Regno di Jugoslavia.

È facile intuire quindi, come le sue origini abbiano influenzato moltissimo non solo le sue passioni, ma anche la propria idea su che carriera intraprendere, almeno per una parte della sua vita.

Il giovane Walter infatti si avvicina al mondo del cinema per poi maturare successivamente le sue prime esperienze in politica.

Tutto sulla carriera

Walter Veltroni muove i primi passi in politica nel 1970 prendendo parte alla FGCI, l’organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano.

A soli 21 anni viene eletto consigliere comunale di Roma nelle liste del PCI e mantiene questa carica fino ai suoi 26 anni, nel 1981.

Nel 1995 da pubblicista diventa giornalista professionista mentre dirige l’Unità, divenendo di fatto l’ultimo direttore del quotidiano impegnato nella politica. Nel 1996 diventa prima Vicepresidente e poi ministro per i beni culturali e ambientali nel governo Prodi mentre nel 1998 aderisce ai Democratici di Sinistra di Massimo D’Alema.

La vera svolta nella sua carriera politica arriva però nel 2001 quando viene candidato a sindaco di Roma e tra le liste che lo sostengono c’è anche quella dei Democratici di Sinistra. Veltroni vince al ballottaggio contro l’esponente di Forza Italia Antonio Tajani e rimane in carica per 7 anni.

Nel 2009, a seguito della sconfitta del PD alle elezioni regionali in Sardegna, si dimette dal ruolo di segretario del partito che ricopre dal 2008 e nel 2012, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Walter Veltroni annuncia che non si sarebbe ricandidato alle elezioni del 2013.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Veltroni (@wveltroni)

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22%2F%2Fwww.instagram.com%2Fembed.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="

Bereal: cos’è e come funziona il nuovo social Tutto quello che sappiamo sul nuovo social network BeReal che punta sull’autenticità e contenuti reali.

Animali Fantastici – I segreti di Silente: la trama e il cast del film I segreti di Silente, terzo capitolo di Animali Fantastici, continua la trama dei precedenti film con pochi cambiamenti nel cast.

John Wick 3: il cast e la trama del film John Wick 3 è diventato un grande successo sia di pubblico che di critica, anche grazie alla trama del film e al suo cast di attori.