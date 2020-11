Con il decreto che è stato emanato per arginare la pandemia e la chiusura di palestre e centri sportivi, considerando il molto tempo da passare in quarantena, l’allenamento a casa è l’occasione per tenersi in forma con i migliori esercizi, attrezzi e anche capi da indossare. Vediamo quali sono e come fare.

Allenamento a casa

Una pratica che si sta diffondendo sempre più proprio per via dell’emergenza sanitaria. La seconda ondata ha portato a una chiusura delle palestre e dei centri sportivi. Chi vuole tenersi in forma può farlo in un parco o all’aperto, ma anche l’allenamento a casa è molto efficace e utile e ha tantissimi benefici e vantaggi. Tra le mura domestiche bisogna reinventarsi per l’allenamento e gli esercizi.

L’allenamento a casa può comportare, per qualcuno, la possibilità di costruire una palestra tra le mura domestiche con alcuni attrezzi adeguati, quali panche, corda per saltare, ma anche cyclette e tapis roulant, insomma strumenti utili per tenersi in forma. Allenarsi tra le mura domestiche è assolutamente possibile.

Inoltre, in questo modo potete organizzarvi a seconda dei vostri impegni e appuntamenti per dedicare un po’ di tempo, anche solo 10 minuti per cominciare alla palestra e all’allenamento. Potete cominciare la mattina prima di andare al lavoro in modo da iniziare nel modo giusto oppure la sera intorno alle 20 per ritemprarvi dalla dura giornata.

Per l’allenamento a casa siete voi a decidere i vostri tempi. Potete anche optare per degli esercizi che prevedono solo attività cardio o fitness a seconda delle zone del corpo che volete maggiormente allenare e da cui trarre giovamento. Sul web sono diversi i tutorial e i video da seguire per allenarsi tra le mura domestiche e ottenere gli stessi risultati della palestra. In aggiunta, allenandovi a casa sicuramente risparmiate sul costo dell’abbonamento, un fattore da non sottovalutare assolutamente.

Allenamento a casa: come fare

Per un allenamento a casa bisogna organizzarsi in modo giusto stilando anche una sorta di programma sugli esercizi e attrezzi che potete usare ai fini della forma fisica. Prima di tutto, è utile munirsi di un tappetino per fare i vostri esercizi in modo da non appoggiarsi al pavimento. Un tappetino come quello che si usa per lo yoga o pilates è l’ideale e potete trovarli a basso prezzo sul sito di Amazon.

Bisogna anche munirsi di una serie di strumenti ginnici, quali la corda per saltare, la fitball, la kettlebell e altri oppure optare per soluzioni casalinghe quali le bottigliette d’acqua che possono fungere da pesi o le scale come step. Si consiglia di dedicare almeno 20 minuti a esercizi che migliorino la mobilità delle articolazioni effettuando delle rotazioni o allenamento a corpo libero come affondi, squat, ecc.

Per chi svolge un lavoro sedentario e sta seduto tutto il giorno, si possono anche includere nell‘allenamento a casa alcuni esercizi di stretching per le gambe abbinati ad altri per la postura per riuscire a migliorarla e stare diritti anche durante l’esecuzione dell’esercizio stesso. Per migliorare l’elasticità dei muscoli, potete distendervi sul pavimento con le gambe e i glutei appoggiati al muro.

Agli esercizi a corpo libero potete alternare anche altri con pesi o manubri in modo da variare ogni tanto. Cercate di lavorare anche sui gruppi muscolari quali dorsali, gambe e glutei, con saltelli alla corda oppure il jumping jack. Non trascurate l’abbigliamento che deve essere comodo per consentirvi di muovere nel modo corretto e senza intralciare i movimenti.

