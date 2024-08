Alain Delon è morto all’età di 88 anni. L’attore francese, oltre sex symbol, è stata una vera leggenda del cinema. Ma vediamo adesso insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i suoi 5 film più amati.

Alain Delon, addio all’attore sex symbol francese

Alain Delon era un simbolo del cinema francese. Per oltre mezzo secolo è stato uno degli attori più amati, oltre che sex symbol, il suo sguardo sapeva ipnotizzare chiunque. Alain Delon è morto all’età di 88 anni, era malato da tempo. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati i suoi tre figli attraverso un comunicato. Nella sua carriera di attore è stato in grado di conquistare intere generazioni di spettatori, che oggi piangono la sua scomparsa. Per omaggiare al meglio l’attore francese, andiamo adesso a vedere insieme quali sono stati i 5 film più famosi in cui ha recitato.

Alain Delon, 5 film del sex symbol francese

Per omaggiare al meglio l’attore francese Alain Delon, scomparso dopo una lunga malattia lo scorso 18 agosto, vediamo insieme quali sono stati i 5 film in cui ha brillato di più:

“Rocco e i suoi fratelli”: film del 1969 diretto da Luchino Visconti. In questa pellicola Alain Delon veste i panni del giovane Rocco, che si traferisca a Milano dal Sud assieme alla sua famiglia. Delon riesce a dare vita a un personaggio molto fragile, straziato dalla passione per una prostituta. Grazie alla sua interpretazione, Alain Delon con questo film diventa famoso in tutto il mondo. “Il Gattopardo”: film del 1963 diretto sempre da Luchino Visconti. Qui Alain Delon interpreta Tancredi, un nobile affascinante e pragmatico. La sua interpretazione diventa iconica, per uni dei film più noti del cinema italiano. “Frank Costello faccia d’angelo”: siamo nel 1967 e questa volta a dirigere abbiamo Jean-Pierre Melville. In questa pellicola, Alain Delon veste i panni di uno spietato killer professionista che cerca di sfuggire dalla cattura da parte della polizia. Un piccolo capolavoro per una interpretazione come sempre sublime da parte dell’attore francese. “La piscina”: film del 1969 diretto da Jacques Deray. In questo film Delon recita accanto all’ex fidanzata Romy Schneider, da lui considerata come l’amore della sua vita. Nel film interpreta Jean Paul, un giornalista che decide di passare qualche giorno in vacanza con la moglie. Tutto cambia quando si scontra mortalmente con un amico. “Borsalino”: film del 1970 recitato assieme a Jean Paul Belmondo. La pellicola narra di due criminali la cui alleanza finirà per via della rivalità e dell’ambizione. Un film diventato un vero e proprio cult.

Alain Delon, gli altri film

Sono stati davvero tantissimi i film nei quali Alain Delon ha recitato nel corso della sua lunga carriera come attore. Oltre ai cinque citati sopra, troviamo anche altri quali “Delitto in pieno sole”, “Colpo grosso al casinò”, “Il Tulipano Nero”, “Il clan dei siciliani”, “L’uomo che uccideva a sangue freddo”, “L’ultimo giorno d’amore”, “Coreografia di un delitto”, “Il ritorno di Casanova” e “Uno dei due.”