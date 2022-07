Aereo precipita in mare nei pressi della spiaggia: l’incidente si è consumato in California presso la rinomata Huntington Beach.

Aereo precipita in mare nei pressi della spiaggia: paura in California

Un piccolo aereo che stava trainando uno striscione pubblicitario è improvvisamente precipitato in mare a pochi metri dalla spiaggia.

È successo a Huntington Beach, famosa spiaggia situata nella zona meridionale della California.

Al momento dello schianto del velivolo, era in corso una gara tra giovani bagnini che, in seguito all’incidente, si è rapidamente trasformata in un salvataggio.

L’intera vicenda è stata immortalata in un video condiviso sul web e rapidamente diventato virale sui social. A quanto si apprende, il pilota dell’aereo è sopravvissuto all’episodio e non ha riportato ferite, ciononostante è stato trasportata in ospedale in via precauzionale.

Testimonianze

In merito all’accaduto, è stata riportata la testimonianza della madre di uno dei bagnini che stavano partecipando alla gara. “Ho sentito un tonfo e poi ho guardato la tenda e ho visto tutti i bambini correre. Grazie a Dio c’erano molti bagnini e nessuno nei pressi dello schianto”, ha raccontato la donna.

Secondo i registri della Federal Aviation Administration, il velivolo era di proprietà della Van Wagner Aerial Media, un’azienda nazionale di pubblicità di aeroplani.

L’incidente non è stato commentato dalla società.