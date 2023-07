Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di abbigliamento anti UV, ma di che cosa si tratta? Come funziona? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cos’è l’abbigliamento anti UV e come funziona

L’abbigliamento anti UV è un modo per proteggersi dai raggi del sole, i tessuti che proteggono dal sole sono infatti un ottimo schermo contro i raggi UVA e UVB. I capi anti UV prima erano utilizzati soprattutto dalle persone fotosensibili, come per esempio i bambini al di sotto dei 3 anni di età, o da coloro che passano tanto tempo all’aperto, per lavoro o per sport, come gli sport acquatici, canoa, nuoto, snorkeling e surf, o anche per chi pratica pesca sportiva o trekking in montagna. I vestiti anti UV sono perfetti anche per proteggere la pelle irritata da un eritema solare e per chi soffre di malattie autoimmuni che rendono la pelle fotosensibile, come per esempio il lupus eritematoso sistemico o la porifiria. Con il cambiamento climatico e le estati sempre più torride, l’abbigliamento anti UV è diventato sempre più diffuso. Tutti sappiamo quanto sia importante proteggere la pelle dai raggi UV, ma in questi tempi la crema solare potrebbe non essere sufficiente, per questo in molti decidono di acquistare costumi da bagno o magliette anti UV. Ma, come funziona l’abbigliamento anti UV? Innanzitutto bisogna stare attenti nell’essere certi che il capo che vogliamo acquistare sia effettivamente un capo protettivo dai raggi ultravioletti, perciò è fondamentale che ci sia la scritta UPF, ovvero Ultraviolet Protection Factor. Come per le creme solari, anche per i vestiti il fattore di protezione cambia, va da 15 a 50+. Il numero indica quanto a lungo la pelle è effettivamente protetta dai raggi UV, per esempio una maglietta UPF 40 è in grado di dare una protezione 40 volte maggiore rispetto alla pelle nuda. Ovviamente solo la pelle coperta dalla maglietta, dal costume eccetera è protetta dai raggi UV. Per questo bisogna comunque fare molta attenzione ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, usare cappelli, mettere gli occhiali da sole e mettere sempre, più volte al giorno, la crema solare.

Abbigliamento anti UV: perché è così in voga?

L’abbigliamento UV si sta diffondendo molto velocemente. Questo tipo di abbigliamento è usato tantissimo soprattutto in Cina, dove l’abbronzatura non è considerata un fattore estetico come per la maggior parte di noi occidentali, anzi, per i cinesi avere la pelle bianchissima è sinonimo di bellezza. In Cina utilizzano, per esempio, le creme solari anche durante la stagione invernale. Da noi l’abbigliamento UV sta diventando sempre più in voga esclusivamente per motivi legati alla salute. Il cambiamento climatico è ormai sotto gli occhi di tutti, lo dimostrano le ultime estati, tra le più calde in assoluto. Proteggersi dal sole è sempre stata una cosa fondamentale, ma con il caldo degli ultimi anni lo spalmare semplicemente la crema solare pare ormai non bastare più, proprio per questo in molti decidono di comprare capi anti UV, non solo per proteggere i bambini, ma anche per proteggere loro stessi.