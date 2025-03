Perché l’ossigeno è fondamentale per la pelle

L’ossigeno non è solo essenziale per la vita, ma gioca un ruolo cruciale anche nella salute della nostra pelle. Con l’arrivo della primavera, è il momento ideale per considerare l’ossigenoterapia, un trattamento che offre numerosi benefici. Questo metodo utilizza un flusso di ossigeno gassoso diretto sul viso, contribuendo a illuminare l’epidermide, esfoliare delicatamente e minimizzare pori e macchie. La pelle, infatti, “respira” e ha bisogno di ossigeno per rigenerarsi e mantenere un aspetto sano e luminoso.

Come funziona l’ossigenoterapia

Il trattamento di ossigenoterapia stimola la produzione di ATP (adenosina trifosfato), l’energia necessaria per le cellule cutanee per rigenerarsi. Le cellule della pelle richiedono un apporto costante di ossigeno per sintetizzare proteine vitali come il collagene. Con l’invecchiamento e l’esposizione a fattori esterni, la capacità delle cellule di ossigenarsi diminuisce, portando a una pelle meno tonica e più soggetta a inestetismi. Marchi come Dior e Dermalogica hanno sviluppato formule innovative per ottimizzare l’assorbimento di ossigeno, utilizzando ingredienti naturali e tecnologie avanzate.

I prodotti più innovativi sul mercato

Tra le proposte più interessanti, la linea skincare Dior Capture, che sfrutta la tecnologia Ox-C Treatment, e la Phyto Nature Oxygen Cream di Dermalogica, arricchita con estratti vegetali che migliorano la veicolazione dell’ossigeno nella pelle. Non mancano soluzioni per il trucco, come l’Oxygen Foundation di N°1 Perfetto, che risveglia l’incarnato, e trattamenti per il corpo come l’Oxy-Treat Slimming di Labo Suisse. Prima di applicare qualsiasi prodotto ossigenante, è fondamentale esfoliare la pelle per garantire una migliore penetrazione dei principi attivi.