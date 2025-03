Un evento speciale per celebrare la menopausa e promuovere il benessere femminile.

La menopausa: un tema ancora poco esplorato

Ogni anno, milioni di donne in tutto il mondo affrontano la menopausa, una fase della vita che, sebbene naturale, è spesso circondata da pregiudizi e disinformazione. In Italia, circa 17 milioni di donne vivono questa transizione, eppure solo il 4% delle ricerche sulla salute femminile si concentra su questo argomento cruciale. È fondamentale iniziare a parlare di menopausa in modo aperto e informato, per abbattere i tabù e fornire supporto a chi si trova ad affrontare questa fase.

Un evento per celebrare la menopausa

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi ha organizzato un incontro speciale per promuovere la consapevolezza sulla menopausa. L’evento prevede la presentazione del bestseller “Senza paura di cambiare” della ginecologa Anna Paola Cavalieri, che combina storie di donne con studi scientifici recenti. Questo libro offre un’opportunità unica per esplorare l’importanza dello stile di vita e comprendere meglio il mondo degli ormoni.

Un nuovo approccio al benessere femminile

Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori, sottolinea l’importanza di vivere la menopausa come un’opportunità per prendersi cura di sé. L’hotel propone un pacchetto benessere che include trattamenti come Kobido e Visogym, oltre a sessioni di pilates e rituali di benessere. L’obiettivo è aiutare le donne a riscoprire il piacere di prendersi cura di sé stesse, affrontando i sintomi della menopausa con serenità e consapevolezza.

Affrontare i sintomi con consapevolezza

Vampate, disturbi dell’umore e calo del desiderio sono solo alcuni dei sintomi che possono manifestarsi durante la menopausa. L’incontro all’Ambasciatori Place Hotel mira a fornire informazioni utili e consigli pratici per affrontare questi cambiamenti. È importante che le donne comprendano che la menopausa non è una malattia, ma una fase di trasformazione che può portare a una nuova giovinezza.

Il potere della terapia ormonale

Un argomento spesso frainteso è la terapia ormonale sostitutiva. Molte donne sono scettiche riguardo a questa opzione, ma è fondamentale informarsi correttamente. La dottoressa Cavalieri, con la sua esperienza, offre una visione chiara e rassicurante su come le terapie ormonali, comprese quelle bioidentiche, possano essere una valida soluzione per affrontare i sintomi della menopausa.

Un benessere multidimensionale

L’Ambasciatori Place Hotel abbraccia la filosofia del Global Wellness Institute, promuovendo un approccio olistico al benessere. Il pacchetto benessere offerto dall’hotel include trattamenti idroterapici e programmi alimentari personalizzati, per aiutare le donne a vivere la menopausa in modo attivo e positivo. L’obiettivo è quello di incoraggiare le donne a fare scelte consapevoli per il loro benessere fisico, mentale e relazionale.