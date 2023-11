Volete sapere quali sono gli uomini più belli, secondo la classifica aggiornata al 2023? Se siete curiose, questo è l’articolo giusto. Infatti, qui di seguito, riporteremo e commenteremo insieme la classifica ufficiale del 2023, che tratta proprio dei 10 uomini più belli ed affascinanti del pianeta!

Quali sono i 10 uomini più belli del 2023? La top ten aggiornata

Se state pensando a Brad Pitt o a Leonardo Di Caprio, ebbene, purtroppo vi sbagliate: quest’anno, la classifica include ancora qualche “big”, ma anche molti sportivi e volti nuovi. Perché la bellezza è sì, senza tempo, ma segue anche i canoni delle mode più attuali. E dunque, quali sono gli uomini più belli del mondo nel 2023?

Lo scopriamo subito, insieme:

1- Regé Jean-Page: Il 34enne è l’attore salito agli onori di cronaca grazie al suo ruolo da protagonista nella serie TV Netflix Bridgerton (2020). Secondo l’aureo canone di bellezza, il Beauty Phi, il ragazzo sarebbe pressoché perfetto: la sua è una bellezza corrispondente ai canoni ideali per il 93,5%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Regé-Jean Page (@regejean)

2- Chris Hemsworth: E’ nato nel 1983 a Melbourne, ed è l’attore noto per aver prestato il volto al personaggio Marvel Thor. Occhi azzurri e mascella quadrata, sicuramente, avranno fatto il resto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

3-Michael B. Jordan: Si tratta di un attore e regista statunitense, che ama molto lo sport (e si vede davvero), ma anche la moda e lo stile. Infatti, propone outfit ricercati e di classe, mai banali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

4-Harry Styles: Dallo stile genderless, una vera e propria star britannica tra le più amate. Ha di recente concluso una collaborazione con Gucci. Il suo stile e la sua bellezza dividono il pubblico femminile a metà: lo si può amare, oppure odiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles

5-Jude Bellingham: Il calciatore inglese è nato nel 2003, è uno dei nuovi volti della classifica dei most handsome men. Centrocampista del Borussia Dortmund e della nazionale inglese, la sua bellezza, sempre secondo la regola Beauty Phi, corrisponde all’ideale per il 92%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jude Bellingham (@judebellingham)

6- Robert Pattinson: Uno dei volti più amati del cinema degli ultimi anni, grazie alla sua parte di Edward Cullen in Twilight. Inutile dire che la sua aria tormentata e pensosa, ha fatto innamorare tutte ( o quasi), e ha colpito anche Dior, che lo ha scelto come testimonial e lo ha spesso riconfermato. Anche Robert è un grande amante della moda, e sperimenta spesso con lo stile, non disprezzando neppure il kilt scozzese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial)

7- Chris Evans: Il nostro Capitan America di Marvel è nato nel 1981, ed è già noto al pubblico, non solo per la sua bellezza e bravura come attore, ma anche per i suoi gesti romantici, verso la sua fidanzata Alba Baptista, che fanno sognare tutti quanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Evans (@chriseavans)

8-George Clooney: Classe 1961, necessita veramente di una presentazione? E’ ancora oggi uno degli uomini più affascinanti del pianeta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Clooney (@georgeclooney.official__)

9-Henry Golding: Metà malese, metà britannico, classe 1987. E’ una vera e propria icona di stile, un presentatore e showman divenuto famoso nel 2018, grazie al programma Crazy Rich Asians.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Golding (@henrygolding)

10-Dwayne Johnson: Conosciuto anche meglio come The Rock, coi suoi 100 chili di muscoli, e quasi due metri di altezza, continua ad affascinare il pubblico femminile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dwayne Johnson (@therock)

