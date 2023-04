La serie televisiva “Yellowjackets“ ha avuto davvero un’enorme successo. Dopo le prime due stagioni i fan si domandano se ci sarà o meno una terza stagione. Scopriamolo insieme all’interno di questo capitolo.

Yellowjackets: di cosa parla la serie televisiva

“Yellowjackets” è una serie televisiva statunitense creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson. La prima stagione non solo ha ricevuto ben sette nomination agli Emmy, ma anche ottenuto il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Ma, di cosa parla questa serie televisiva? “Yellowjackets” racconta la storia di una squadra di calciatrici liceale di grande talento che, a seguito di un incidente aereo, si ritrova dispersa nelle desolate terre del Nord. Le ragazze, e il loro allenatore, devono cercare di sopravvivere in attesa dei soccorsi. Nella serie televisiva “Yellowjackets” c’è anche un salto temporale di ben venticinque anni che mostra come queste campionasse sono riuscite a ricostruirsi una vita dopo essere state salvate, nonostante tutto quello che hanno vissuto quando erano solo delle adolescenti non sia mai stato superato del tutto.

La serie televisiva “Yellowjackets” è stata definita come “un’epopea di sopravvivenza in parti uguali, una sorta di orrore psicologico e un dramma di formazione”.

Yellowjackets 3: ci sarà la terza stagione?

Per la gioia dei fan “Yellowjackets” avrà una terza stagione. Dopo il successo delle prime due stagioni era impensabile non farne una terza. Queste le parole di Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime e Paramount Media Network:

“Con il successo travolgente della prima stagione di Yellowjackets e l’attesa per la seconda stagione, volevamo massimizzare lo slancio accelerando la messa in onda della terza stagione. L’ambizione dello show è superata solo dalla sua esecuzione e ringrazio l’incredibile team creativo che c’è dietro, tra cui Ashley, Bart, Jonathan Lisco, eOne e il gruppo Showtime, per aver trasformato questo show in un tale successo”

In attesa della terza stagione, nella seconda, uscita lo scorso 12 aprile, la tensione all’interno del gruppo delle ragazze non fa che aumentare a causa della fame e della paura. Il clima invernale non fa che peggiorare la situazione, portando la psiche delle sopravvissute a deteriorarsi sempre di più ogni giorno che passa. Le calciatrici si troveranno a prendere decisioni molto importanti, il che le porterà a scoprire chi sono in realtà e cosa sono pronte a sacrificare pur di sopravvivere.

Vi ricordo che nella seconda stagione nel cast ci sono delle new entry, primo fra tutti l’attore americano Elijan Wood, l’indimenticabile Frodo Baggins nella saga “Il Signore degli Anelli“, poi abbiamo anche Lauren Ambrose, nota per la serie Tv “Six Feet Under”, Simon Kessel e Jason Ritter.

Confermati invece nel cast Cristina Ricci, Melanie Linskey, Ella Purnell, Juliette Lewis e Tawny Cipress.

Yellowjackets 3: quando esce e dove vederlo

Non sappiamo ancora la data di uscita della terza stagione della serie televisiva “Yellowjackets“. Intanto però potete vedere la seconda stagione, uscita lo scorso 12 aprile 2023, sulla piattaforma di streaming Paramount Plus. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento.

La seconda stagione della serie Tv “Yellowjackets” è composta da 10 episodi della durata di 56-58 minuti ciascuno.