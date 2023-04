La seconda stagione di Yellowjackets, particolarmente attesa, sta per essere resa disponibile. Il pubblico potrà finalmente proseguire le avventure dei protagonisti, in questa serie tv premiata e particolarmente acclamata dal pubblico.

Yellowjackets 2: dove vederla?



La grande attesa dei fan di questa serie tv è finalmente finita. L’acclamata serie tv con Christina Ricci, Yellowjackets, sarà presto disponibile con la sua seconda stagione, anche in Italia. A partire da mercoledì 12 aprile, il secondo capitolo di questa amata serie tv sarà disponibile su Paramount+. Una serie tv creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), che ha ottenuto il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e ha ricevuto sette nomination agli Emmy Awards. Una storia di sopravvivenza, di orrore psicologico e dramma di formazione, vede tra i protagonisti anche Melanie Lynskey (Castle Rock), Juliette Lewis (Camping) e Tawny Cypress (Unforgettable), oltre a Christina Ricci (Z: L’inizio di tutto). Lauren Ambrose (Six Feet Under) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) si sono unite alla seconda stagione della serie tv, insieme a Elijah Wood (Il Signore degli Anelli) in un arco narrativo che durerà per tutto il capitolo. Nel cast della seconda stagione presenti anche Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Prospect), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue) e Kevin Alves.

Yellowjackets 2: le anticipazioni della serie tv



Yellojackets racconta la storia di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grandi talento, che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle terre remote e selvagge del nord. Una storia molto complicata per queste giocatrici, che racconta la loro discesa da una squadra complicata ma fiorente a un clan selvaggio e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura più selvaggia non è finito. Nella seconda stagione sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Con l’aumentare della fame e della paura, la tensione cresce sempre di più. Le dure condizioni dell’inverno complicano ogni cosa e la psiche delle sopravvissute continua a deteriorarsi. Minacciate dalla natura selvaggia e dai suoi segreti, ma anche dai suoi ricordi ossessionanti, le ex campionesse si troveranno a dover prendere delle decisioni decisamente impossibili. Mentre stanno affrontando l’orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi è veramente e cosa è disposta a fare e a sacrificare per riuscire a rimanere in vita. Una storia complicata, psicologica e intensa, che coinvolge queste protagoniste ma anche i telespettatori, che attendevano con grande ansia il momento del debutto della seconda stagione, previsto per mercoledì 12 aprile 2023 su Paramount+. Non resta che attendere ancora una settimana per scoprire quali saranno i grandi colpi di scena di questa nuova stagione, che accompagnerà queste giocatrici di grande talento che dovranno sopravvivere.