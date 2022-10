Wolf cut: tutto sul taglio dell’autunno 2022

Il Wolf cut è il taglio di tendenza per l’autunno 2022. Il taglio del lupo sta conquistando tutti, con il suo effetto selvaggio e maestoso. Un vero tuffo nel passato, che conferma che i tagli che hanno segnato diverse epoche sono destinati a tornare sempre di moda.

Wolf cut, il taglio dell’autunno 2022

I tagli del passato tornano sempre di moda prima o poi ed è proprio uno di questi tagli che è entrato ufficialmente a far parte delle tendenze di questo autunno 2022. Dal fascino della capigliatura bouncy alla Brigitte Bardot, che ha segnato gli anni ’50 e ’60, agli shag in stile anni ’70, caratterizzati da scalature che sono state apprezzate moltissimo durante l’estate, e i mullet dall’allure ribelle, che sono stati resi famosi e alla moda dalle rockstar degli anni ’80.

Un’atmosfera davvero molto nostalgica, che fa ripensare ai tempi andati e fa provare una grande voglia di rivivere emozioni antiche sulla propria pelle e in questo caso anche sui propri capelli. L’autunno 2022 è pronto ad accogliere uno dei tagli che hanno segnato gli anni ’70, in una fusione perfetta di shag e mullet. Il taglio di cui stiamo parlando si chiama wolf cut, il taglio del lupo, e sta letteralmente spopolando, come si nota soprattutto sui social network.

Le caratteristiche del wolf cut, tendenza dell’autunno 2022

Il wolf cut è un taglio molto particolare, che sembra riflettere lo spirito anticonformista di quegli anni e che mostra tutta la grinta e la tenacia tipiche di quell’epoca, senza però essere troppo spigoloso come il mullet. Le scalature più morbide dello shag riescono a smorzare le spigolature di questo taglio, rendendolo molto più versatile e ricordando proprio la conformazione del manto lungo e setoso dei lupi. Un taglio davvero unico nel suo genere, grazie a questo mix tra shag e mullet, che non può che diventare un vero e proprio trend per questa stagione intermedia, l’autunno, caratterizzata da giornate calde e giornate più fredde. Il taglio dona un look molto più selvaggio, ma senza perdere l’eleganza. È in grado di donare movimento alle chiome ricce, lisce e mosse, di qualsiasi tipo di lunghezza. Può essere accompagnato dalla frangia corta o lunga, che ricade lungo la fronte, verso le lunghezze posteriori, creando un effetto a cornice che riesce ad illuminare il viso. Le scalature che riescono a rendere unico questo taglio sono interne, e di conseguenza invisibili, ma anche esterne. Queste ultime sono molto utili, oltre che belle, perché servono a dare volume in fase di styling. Generalmente non superano la linea della corona della testa. I wolf cut, in tendenza per questo autunno 2022, sono anche caratterizzati da scalature più lunghe e meno impegnative da mantenere, che regalano un effetto molto più compatto. Il taglio è così amato e senza tempo proprio grazie alla sua versatilità, per questo può essere sfoggiato in qualsiasi occasione, senza mai risultare eccessivo o fuori luogo. Scegliendo questo taglio si ha la sicurezza di avere sempre il look giusto, con un tocco malinconico, d’altri tempi, ma pieno di energia e sempre molto selvaggio.