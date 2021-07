“Italia-Inghilterra si deve rigiocare”. Euro 2020, cosa sta accadendo dopo la petizione

Aperta una petizione dagli inglesi per rigiocare la partita contro l’Italia. Il motivo? L’intervento con cui Chiellini ha fermato Saka al 95° minuti. Fallo, secondo gli inglesi, da espulsione. Quindi la Nazionale inglese avrebbe giocato in superiorità numerica i tempi supplementari.

Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto