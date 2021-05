Wake Up-il risveglio, andrà in onda stasera in tv su Rai 4. La trama, il genere e tutti i dettagli per gli appassionati telespettatori a seguire.

Wake Up, il risveglio stasera in tv: la trama del film e i principali dettagli

Un grande thriller in prima visione, stasera 13 maggio su Rai 4. Si tratta di Wake Up diretto dal talentuoso regista e produttore russo Aleksandr Chernyaev e interpretato dai protagonisti Jonathan Rhys Meyers e Francesca Eastwood. Gli altri attori sono: William Forsythe, Malik Yoba, James Austin Kerr, Ginger Gilmartin. Il film d’azione, è il primo film di Chernyaev, e ha una durata di circa 92 minuti.

Uno sconosciuto si risveglia senza memoria in un letto d’ospedale e scopre di essere ricercato dalla polizia per una serie di omicidi che lui è certo di non aver commesso. Nella sua auto, tuttavia, è stato trovato il cadavere di una giovane e tutte le prove sembrano condurre a lui. L’unica persona che gli crederà sin dall’inizio è un’infermiera che, per tale ragione, decide di aiutarlo. Ricercato dalla polizia, comincia il suo percorso alla risoluzione del caso che lo vede erroneamente coinvolto.

Wake up – il risveglio: dove vederlo

“Wake Up – Il risveglio” andrà in onda giovedì 13 maggio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) e verrà trasmesso in prima serata alle 21.20. Un grande thriller in prima visione, ricco d’azione e costruito sul sospetto. Wake Up riesce a infondere dubbi sullo spettatore che, nell’arco di tutta la durata del film è sorpreso da diversi colpi di scena.

Se non si potrà accendere la tv all’orari d’inizio del film, o si è in ritardo e ci si è persi qualche parte, Wake Up-Il risveglio è in live streaming su Rai Play. Lo si trova anche nel catalogo di NOW e on demand su Sky, ed è a noleggio/acquisto su Chili, TIMVision, Rakuten Tv, Infinity+.

LEGGI ANCHE: Film d’azione, i migliori da vedere assolutamente