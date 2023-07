La triste verità è che nel mondo dello spettacolo chiedere di fare qualche ritocchino al proprio aspetto è all’ordine del giorno. Chirurgia estetica e celebrità vanno a braccetto. Tuttavia non sempre il risultato è positivo. Se da una parte troviamo celebs come Silvia Toffanin che, nonostante qualche ritocco, sono riuscite a mantenere la loro fisionomia e naturalezza, dall’altra troviamo tantissimi vip irriconoscibili. La lista è davvero infinita… dunque, abbiamo deciso di selezionare per voi 10 tra i vip più sfigurati dalla chirurgia estetica.

10 vip sfigurati dalla chirurgia estetica

Madonna

Madonna è una delle artiste più conosciute al mondo, nonché icona di stile e regina del pop. Ha conquistato il pubblico globale grazie al suo innato talento e alla sua personalità stravagante. Ma guardando le sue ultime foto pubblicate sui social, sembra davvero irriconoscibile. Nel corso degli anni si è sottoposta ad un intervento al naso, sedute di litfing e numerose iniezioni per ottenere una pelle levigata. Ad oggi il suo volto appare eccessivamente gonfio ed ha completamente stravolto i suoi lineamenti: labbra esagerate, zigomi troppo alti e occhi sottili.

Donatella Versace

Continuiamo poi con Donatella Versace. L’iconica stilista sembrerebbe voler rincorrere disperatamente una giovinezza ormai svanita. E’ ormai noto a tutti il suo eccessivo abuso di botulino, per non parlare delle labbra esageratamente gonfie e dei zigomi sempre più alti. Non solo. La stilista si è sottoposta anche ad una blefaroplastica per rimuovere la pelle in più sulla palpebra mobile ed al lifting su viso e collo per eliminare tutte le rughe presenti.

Sylvester Stallone

Impossibile non menzionare Sylvester Stallone. L’indimenticabile Rocky Balboa è notevolmente cambiato dai suoi esordi… e non a causa dell’età! Trapianto ai capelli, labbra rifatte e viso tirato.

Cher

Anche Cher è nota per essersi sottoposta a numerosi interventi chirurgici, tra cui rinoplastica, blefaroplastica, operazioni per il miglioramento dei denti, liposuzione e lifting facciali. Ad averlo rivelato è stata lei stessa, ammettendo addirittura che la chirurgia estetica la rende felice. Come recita il proverbio? Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire… ma forse la cantante ha esagerato un po’ con qualche ritocchino!

Renée ZellwegerProsegue la lista dei vip sfigurati dalla chirurgia plastica con Renée Zellweger, diventata celebre al pubblico per aver interpretato Bridget Jones. Ad oggi il suo viso è stato completamente trasformato dalla chirurgia plastica. Ed in modo negativo!

Francesca Cipriani

Potevamo mai dimenticarci di Francesca Cipriani? La showgirl è sicuramente conosciuta per il suo fisico prosperoso, dovuto ad eccessive operazione per aumentare il seno.

Ilary BlasiAmmettiamolo, anche Ilary Blasi ha esagerato con la chirurgia estetica. Fin dai suoi esordi, la showgirl aveva conquistato il pubblico italiano grazie alla sua semplicità e alla sua bellezza naturale… ma nonostante questo ha ceduto ai ritocchi estetici. La showgirl ha aumentato il volume del suo seno, si è sottoposta a qualche piccolo intervento di rinoplastica ed ha rifatto le labbra. In molti pensano che abbia modificato anche la sua mascella.

Courtney Cox

Ad aver stravolto i suoi lineamenti anche Courtney Cox, la celebre Monica di Friends. L’attrice ha affermato più volte di essersi pentita di aver ricorso alla chirurgia estetica.

Meg Ryan

Irriconoscibile anche Meg Ryan, iconico volto della pellicola Harry ti presento Sally. Espressione distorta, labbra e zigomi aumentati notevolmente e pelle eccessivamente tirata.

Robbie Williams

Concludiamo la nostra lista con Robbie Williams. Nel corso della sua carriera il cantante ha ammesso di aver esagerato con il botox, tanto da non riuscire più a muovere la fronte.