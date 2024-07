David Beckham e Victoria festeggiano 25 anni di matrimonio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di ripercorrere insieme le tappe del loro amore.

L’ex calciatore David Beckham e l’imprenditrice, stilista ed ex membro del gruppo musicale delle Spice Girls, Victoria Adams, festeggiano 25 anni di matrimonio. Nozze d’argento per quella che in Inghilterra viene considerata quasi una coppia reale. Era il 4 luglio del 1999 quando David e Victoria si sono sposati, un evento che allora aveva destato un enorme clamore mediatico. La coppia ora si prepara a festeggiare le nozze d’argento assieme ai quattro figli, ovvero Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. Su Instagram intanto hanno condiviso una foto dove entrambi sono vestiti di viola, seduti su due troni, a testimonianza del grande traguardo raggiunto. E dire che in pochi avrebbero scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto.

David Beckham e Victoria, 25 anni di matrimonio: ripercorriamo le tappe della loro storia

David Beckham e Victoria sono sposati da 25 anni, era il 4 luglio del 1999 quando si è celebrato il loro matrimonio. Ripercorriamo adesso insieme le tappe del loro amore:

1997 : è l’anno in cui David Beckham e Victoria Adams si sono conosciuti, a una partita di calcio di beneficenza. Lui era la stella del Manchester United, lei delle Spice Girls.

: è l’anno in cui David Beckham e Victoria Adams si sono conosciuti, a una partita di calcio di beneficenza. Lui era la stella del Manchester United, lei delle Spice Girls. 1998 : dopo solo un anno insieme, la coppia ha annunciato il fidanzamento con una conferenza stampa.

: dopo solo un anno insieme, la coppia ha annunciato il fidanzamento con una conferenza stampa. 1999 : il 4 marzo è nato il loro primogenito, Brooklyn Joseph mentre quattro mesi dopo, il 4 luglio, David e Victoria si sono sposati a Dublino, nel castello di Luttrellstown. La sposa ha indossato un abito firmato Vera Wang.

: il 4 marzo è nato il loro primogenito, Brooklyn Joseph mentre quattro mesi dopo, il 4 luglio, David e Victoria si sono sposati a Dublino, nel castello di Luttrellstown. La sposa ha indossato un abito firmato Vera Wang. 2002: è l’anno della nascita del secondo figlio, Romeo James.

è l’anno della nascita del secondo figlio, Romeo James. 2003 : David Beckham viene acquistato dal Real Madrid e tutta la famiglia si traferisce quindi in Spagna. Girano voci di una presunta relazione tra il calciatore e la sua agente, Rebecca Loos, voci che lo stesso Beckham ha smentito dichiarandosi felicemente sposato.

: David Beckham viene acquistato dal Real Madrid e tutta la famiglia si traferisce quindi in Spagna. Girano voci di una presunta relazione tra il calciatore e la sua agente, Rebecca Loos, voci che lo stesso Beckham ha smentito dichiarandosi felicemente sposato. 2005: nasce il terzo figlio, Cruz.

nasce il terzo figlio, Cruz. 2007: Beckham viene acquistato dai Los Angeles Galaxy e si traferisce negli States con la famiglia. Qui Victoria diventerà stilista.

Beckham viene acquistato dai Los Angeles Galaxy e si traferisce negli States con la famiglia. Qui Victoria diventerà stilista. 2011: è l’anno della nascita del quarto figlio, questa volta è una femmina, Harper Seven.

è l’anno della nascita del quarto figlio, questa volta è una femmina, Harper Seven. 2017: nel corso di una intervista, David Beckham ha rivelato che lui e Victoria hanno rinnovato i loro voti matrimoniali in una cerimonia intima a casa loro, con solo sei persone presenti.

nel corso di una intervista, David Beckham ha rivelato che lui e Victoria hanno rinnovato i loro voti matrimoniali in una cerimonia intima a casa loro, con solo sei persone presenti. 2018: è l’anno in cui sono circolate voci circa un possibile divorzio, smentito poi da Victoria.

è l’anno in cui sono circolate voci circa un possibile divorzio, smentito poi da Victoria. 2024: la coppia festeggia i 25 anni di matrimonio.

David Beckham e Victoria: matrimonio d’affari?

“The House of Beckham: Money, Sex and Power”, è il nuovo libro del giornalista della BBC Tom Bower, il quale sostiene che in realtà il matrimonio tra David Beckham e Victoria Adams non sia un matrimonio d’amore ma di affari. Secondo lui da anni i coniugi Beckham vivono da separati in casa. Bower ha rivelato che nel 2016 era tutto pronto per il divorzio, ma l’ex calciatore si sarebbe accordato con la moglie per vendere la favola della relazione perfetta, e portare così avanti il brand di famiglia. Quella di Bower è una biografia non autorizzata, ma difficilmente riuscirà a scalfire l’amore tra David e Victoria.