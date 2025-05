Amanda Lecciso si racconta

Amanda Lecciso, nota per essere la sorella delle gemelle Loredana e Raffaella, ha recentemente condiviso alcuni dettagli della sua vita privata durante un’intervista a La Volta Buona. A 52 anni, la salentina si è aperta riguardo alla sua vita sentimentale, rivelando di avere una speciale amicizia con l’attore spagnolo Iago Garcia, conosciuto durante la sua partecipazione al Grande Fratello. La Lecciso, madre di due figli, ha confermato che tra di loro è nata una connessione particolare, anche se preferisce non affrettare le cose.

Un incontro speciale

Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo, Amanda ha parlato del suo incontro con Iago, avvenuto in un contesto piuttosto insolito. “Tra noi è nata una bella amicizia”, ha dichiarato, lasciando intendere che ci sia del potenziale per qualcosa di più. La Balivo, entusiasta, ha paragonato la loro storia a quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello. Tuttavia, Amanda ha risposto con cautela, sottolineando che non è il momento di affrettare le cose.

Le parole di Amanda su Iago

Quando Caterina ha chiesto se Iago le piaccia davvero, Amanda ha risposto con un sorriso: “A chi non piace Iago? È una bella persona”. Ha poi aggiunto che ciò che l’ha colpita di più non è solo l’aspetto fisico, ma anche il carattere dell’attore. “Chi lo conosce sa bene il carattere che ha”, ha affermato, lasciando trasparire un certo affetto nei suoi confronti. La Balivo, divertita, ha chiesto se Amanda volesse lanciare un appello per far tornare Iago in Italia, ma Amanda ha preferito mantenere un tono leggero, dicendo che le cose si stanno sviluppando naturalmente.

Un futuro incerto ma promettente

La storia tra Amanda e Iago è ancora in fase di sviluppo, e la Lecciso sembra aperta a vedere come evolverà. “Ci stiamo conoscendo, vedremo…”, ha concluso, lasciando i fan con la curiosità di sapere se questa amicizia si trasformerà in qualcosa di più profondo. Con due figli e una carriera da gestire, Amanda sembra pronta a vivere questa nuova avventura con cautela, ma con il cuore aperto. La sua storia ci ricorda che l’amore può sbocciare nei luoghi più inaspettati e che a volte è meglio prendersi il tempo necessario per conoscere davvero qualcuno.