La bellezza come stile di vita

Clizia Incorvaia, classe 1980, è un’influencer, modella e imprenditrice che ha conquistato il cuore di molti con il suo aspetto giovanile e la sua energia contagiosa. Sposata con Paolo Ciavarro e madre di due bambini, Nina e Gabriele, Clizia ha sempre messo al primo posto la cura di sé. La sua pelle, sana e luminosa, è il risultato di una vita sana e di scelte consapevoli. “Sono molto vanitosa”, confessa, e questa vanità è il suo segreto per mantenere un aspetto fresco e giovane.

Routine di bellezza quotidiana

Per Clizia, la bellezza non è solo una questione di estetica, ma un vero e proprio stile di vita. “Non trasgredisco con il cibo, bevo due litri di acqua al giorno e prendo integratori di vitamine C e D”, rivela. La sua routine di bellezza è meticolosa e include l’uso di prodotti naturali e delicati, essenziali per la sua pelle mista e sensibile. Deterge il viso con un burro alla rosa mosqueta e collagene, seguito da dischetti esfolianti per mantenere la pelle levigata.

Trattamenti speciali per una pelle perfetta

Clizia non si ferma alla pulizia del viso. Utilizza sieri e creme al collagene per idratare e rimpolpare la pelle. Inoltre, ha un trucco speciale: una bacchetta magica a luce LED che accelera il rinnovamento cellulare. “Se ho occhi gonfi, applico patch giapponesi a base di caffeina”, spiega. Per il corpo, non può mancare l’Olio delle Fate, un prodotto profumato e nutriente che completa la sua routine di bellezza.

Icone di bellezza e ispirazione

Le muse di Clizia sono icone di bellezza senza tempo. Tra queste, Claudia Schiffer e Valeria Mazza, top model che hanno segnato gli anni Novanta e continuano a ispirare con la loro eleganza. Clizia guarda a loro non solo per il loro aspetto, ma anche per il loro approccio alla bellezza e alla moda, elementi che ha fatto propri nel suo percorso personale e professionale.