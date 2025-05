Un compleanno da ricordare

Valeria Marini ha festeggiato i suoi 58 anni con un party esclusivo che ha attirato numerose celebrità. L’evento si è svolto al ristorante Alla Rampa, situato in una delle zone più affascinanti di Roma, vicino a piazza di Spagna. La location è stata scelta con cura per creare un’atmosfera magica, perfetta per celebrare un compleanno così speciale.

Un’organizzazione impeccabile

Grazie all’abilità del noto organizzatore di eventi Antonello Lauretti e alla creatività dell’hair stylist Federico Fashion Style, ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari. L’allestimento, realizzato da Stante Stigliano, ha lasciato tutti a bocca aperta, con decorazioni sontuose che hanno reso l’ambiente ancora più festoso. La torta, un’imponente millefoglie a forma di stella, è stata realizzata dalla rinomata pasticceria Cavalletti, simbolo di dolcezza e raffinatezza.

Un’atmosfera di festa e divertimento

La serata è stata animata da un dj set di Stefano Coco, che ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda notte. Tra i presenti, nomi noti del mondo dello spettacolo come Stefania Orlando, Matilde Brandi, Manuela Arcuri e Pamela Prati, tutti uniti per celebrare la diva dei ‘baci stellari’. Valeria, con un abito corto nero in pizzo e sandali argentati, ha accolto i suoi amici con un sorriso radioso, dimostrando che l’età è solo un numero. La sua energia e il suo carisma hanno reso l’evento ancora più speciale, creando ricordi indimenticabili per tutti i partecipanti.