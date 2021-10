Notte di film e racconti di terrore, notte di streghe, di zombie e di fantasmi. Ma anche di buonissimi dolcetti e outfit, letteralmente, all’ultimo grido! Ci siamo, manca davvero pochissimo ad Halloween.

Le appassionate di nail art lo sanno: le unghie a tema sono sempre le più divertenti da sfoggiare.

Non c’è amica o conoscente che non si incuriosisca nel vederle! Perché quindi non cercare di stupire, anche questa volta? Se sei alla ricerca di idee su unghie a tema Halloween eccone alcune perfette per l’occasione.

Unghie, idee per Halloween: le tendenze

I trend del momento in fatto di unghie sono l’effetto matte e le jelly nails e noi abbiamo trovato alcuni esempi perfetti proprio per Halloween! Per quanto riguarda l’effetto matte, ovvero lo smalto opaco, ecco delle unghie molto semplici che contengono un altro elemento di tendenza: il verde oliva, tra i colori preferiti di ottobre.

L’elemento che rimanda ad Halloween invece, non può che essere la zucca, semplice ma molto precisa.

Abbiamo già visto anche le jelly nails, le unghie effetto gelatina. Questa particolare nail art è caratterizzata da trasparenze, che unite a colori sgargianti dà quell’effetto da cui ovviamente prende il nome.

Per Halloween, le jelly nails si trasformano e si fanno decisamente più “spooky” con un magico effetto black smokey.

Unghie, idee per Halloween: quelle classiche

Fantasmini, gocce di sangue, zucche spaventose, sfumature dai colori dark e ragnatele. I soggetti da rappresentare per questa occasione sono davvero tantissimi! Tra le tendenze per Halloween 2021 in fatto di nail art però, una in particolare sembra impazzare ultimamente sui social: si tratta di piccoli fantasmini bianchi e fluttuanti su unghie rosa chiaro o effetto nude. C’è chi li mette al posto della classica french e chi, invece, li lascia girovagare liberamente per le unghie.

Bellissime anche le bloody nails, ovvero le unghie con le classiche gocce di sangue. Anche in questo caso ci si può sbizzarrire scegliendo tra tonalità di rosso più accese o più scure oppure, perché no, con un rosso glitterato, molto glamour. Se poi le unghie saranno a stiletto, l’effetto “wow!” sarà assicurato!

Unghie, idee per Halloween: spaventosamente rosa!

C’è poi chi al rosa non ci rinuncia mai, neanche per la notte più spaventosa dell’anno. Perché il rosa, si sa, è uno stile di vita! Ecco quindi una nail art che unisce questo amatissimo colore in diverse gradazioni con fantasmini e, ovviamente, gli immancabili glitter.

In giapponese si dice “Kawaii”, un termine ormai in uso in tutto il mondo, che tradotto vuol dire “carino” e può un orsetto mannaro tutto rosa non essere..carino? Eccolo qui rappresentato su una nail art che ha fatto tendenza nelle scorse stagioni: quella effetto velluto. Ovviamente, rigorosamente rosa.

Unghie, idee per Halloween: quelle minimal

Se non ti piace esagerare ma l’idea di avere le unghie decorate in occasione di Halloween ti stuzzica e non poco, ecco alcune idee per te. A volte bastano pochi elementi per avere come risultato unghie d’effetto, lo dimostrano queste piccole zucche rosa alternate a stelline, ragnetti e ragnatele.

Ancora più minimal ma ugualmente d’effetto anche questa nail art sui toni del bianco panna, che come unico dettaglio ha teschi e scheletri sugli anulari di entrambe le mani. Ideale per chi non vuole nulla di troppo impegnativo o per chi preferisce al gel, semipermanente o semplice smalto con stencil a tema.