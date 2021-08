Tra i must have per l’estate 2021 spiccano sicuramente le jelly nails. Super colorate e decisamente stravaganti, sono ben lontane dal più classico effetto nude, ma decisamente trendy. Ecco alcuni esempi di jelly nails che abbiamo scovato girando sul web.

Non ti resta che prenderne ispirazione per realizzare le jelly nails più adatte a te. Ma non prima di aver dedicato alle tue mani il tempo di una manicure, per un aspetto sempre ordinato.

Jelly nails must have estate

Hai presente gli orsetti gommosi? Le jelly nails si ispirano proprio a queste gustosissime caramelle alla frutta per dare alle unghie quello che tradotto letteralmente è l’effetto gelatina.

Questa nuova moda infatti gioca su coloratissime trasparenze che si mischiano anche ad altre tendenze, come quella delle aurora nails.

Ma vediamo insieme alcune tra le jelly nails più clickate su Internet.

Jelly nails must have estate: le unghie arcobaleno

La parte più divertente delle unghie effetto jelly è che si può giocare tanto con le trasparenze quanto con i colori. Ecco quindi che le sfumature si mescolano tra loro per creare l’effetto raimbow, ovvero le unghie arcobaleno. Ballerina, a stiletto oppure a mandorla, la forma la decidi tu, ma per un effetto davvero wow ti consigliamo comunque una ricostruzione più lunga rispetto al tuo letto ungueale.

Jelly nails must have estate: effetto Barbie

Se nella tua selezione di smalti non può mancare il rosa in tutte le sue declinazioni, devi assolutamente provare le jelly nails color fucsia. L’effetto Barbie è assicurato! Queste unghie infatti si ispirano alla bambola più famosa di sempre per regalarti un’estate all’insegna del glamour.

Jelly nails must have estate: il mix con le aurora nails

Come abbiamo già accennato, le aurora nails sono tra le tendenze in fatto di unghie per l’estate 2021. Si tratta di un effetto olografico sui toni che ricordano quelli dell’aurora boreale. Perché quindi non provare ad abbinare questi particolari giochi di luce con le trasparenze dell’effetto jelly? Il risultato sarà davvero incantevole.

Jelly nails must have estate: i colori pastello

In estate a spiccare tra tutte le altre ci sono due personalità: quelle che amano i colori neon, molto appariscenti e cool e quelle che invece preferiscono i più tenui e discreti colori pastello. Se vuoi dare alle tue dita un effetto otticamente più affusolato, ti consigliamo di optare per il rosa pastello effetto jelly, da provare assolutamente con una spolverata di glitter.

Jelly nails must have estate: fruit nails

Per unghie perfettamente in tema con l’estate puoi provare le jelly fruit nails, ovvero le unghie effetto jelly con piccoli inserti che ricordano la succosissima frutta di stagione. Angurie, frutto della passione, mango oppure fragole, hai solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere!

Jelly nails must have estate: l’effetto jelly solo sulla french

Se sei stanca della solita french bianca e vuoi provare qualcosa di più estroso per l’estate, potresti optare per una ricostruzione effetto jelly nails solo su questa zona, lasciando invece la base dell’unghia sui toni del nude. Non te ne pentirai!