Verde oliva o verde militare, comunque la si voglia chiamare questa tonalità tipica della stagione autunnale sembra essere la preferita di ottobre 2021 anche per quanto riguarda il mondo beauty. Sono infatti tantissimi i brand che si sono lasciati conquistare da questo colore, eccone alcuni tra i più famosi.

Il verde è il colore beauty di ottobre

Ottobre 2021 si tinge di verde. Le tendenze lo vogliono come colore dominante dei nostri look autunnali non solo per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche per manicure e, ovviamente, make up.

Secondo le regole dell’armocromia il verde oliva donerebbe in modo particolare alla palette delle autunno soft. Ma stiamo parlando di una tonalità che, in realtà, sta bene davvero a tutte.

Basta solo imparare ad abbinare questo particolare verde nel modo corretto, scegliendo di accostarlo a tonalità più calde o più fredde in base a ciò che riteniamo ci stia meglio.

Gli smalti

Se siete stanche dei soliti colori e desiderate sfoggiare una manicure d’effetto, dovreste assolutamente provare il verde oliva. Bellissimo da solo oppure accostato a colori come il nude, l’oro o il nero se si desidera un effetto più dark.

Della linea di O.P.I. è disponibile sia la versione in gel, sia lo smalto normale.

Anche la linea beauty di Dior propone lo smalto verde tra le tendenze di ottobre: si chiama Night Bird e al suo interno ha piccolissimi glitter dorati che donano riflessi meravigliosi a seconda della luce e anche questo smalto è bellissimo da solo oppure abbinato al Wild Wings, un ramato della stessa linea.

Tra le tendenze della stagione autunnale 2021 in fatto di unghie c’è anche lo smalto matte, ovvero l’effetto opaco. Regalatevi qualche momento di relax dalla vostra estetista di fiducia per una manicure davvero perfetta e alla moda, che sia semplice oppure con qualche decorazione.

Il make up

Ombretti, eyeliner e addirittura rossetti, ad ottobre il verde oliva conquista anche il mondo del make up! Il brand di beauty Ever è ormai celebre per la sua proposta di colori davvero molto vasta e tra i famosissimi liquid lipstick a lunga tenuta del brand trova il suo posto anche il verde oliva, l’ideale se l’obiettivo è quello di stupire.

Se c’è una cosa che si può fare con gli ombretti è proprio quella di giocare ad accostare i colori per scoprire gli abbinamenti più belli. Una delle Bite Size Palette di E.l.f. contiene due sfumature di verde matte un verde effetto shiny con glitter dorati e un altro ombretto shiny color bronzo. Uno smokey eyes con questi colori farà perdere il fiato a chiunque incrocerà il vostro sguardo!

Per una definizione migliore del make up occhi non può mancare ovviamente una linea di eyeliner. Il brand di 3ina ne ha di tantissimi colori tra cui il numero 759, che corrisponde proprio al verde oliva. Da provare sia per un eyeliner grafico, più elaborato, sia per un semplice effetto cat-eye, da solo oppure sopra ad un ombretto.