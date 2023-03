Un figlio di nome Erasmus è un film diretto da Alberto Ferrari, con un cast italiano molto amato. Scopriamo insieme le bellissime location scelte per le riprese.

Un figlio di nome Erasmus: le location del film



Un figlio di nome Erasmus è un film diretto da Alberto Ferrari, con diversi volti noti del cinema italiano, come Ricky Memphis, Luca e Paolo, Daniele Liotti, Valentina Corti e Carol Alt, che si avventurano alla ricerca della figlia perduta. La ragazza di cui erano innamorati è morta e uno dei 4 amici, che all’epoca si innamorarono di lei, potrebbe essere il padre naturale. Una commedia on the road che mostra luoghi davvero mozzafiato. Per quanto riguarda l’Italia, come location è stata scelta solo Roma, la città dove vivono i 4 protagonisti di questa storia. Dalla capitale, il gruppo di amici partirà per andare all’estero. Gli interni sono stati girati presso gli Studios di via Tiburtina. Il Portogallo è il cuore pulsante dell’intera commedia. I telespettatori possono immergersi nei luoghi più estivi del paese e nella capitale. Il set è stato allestito a Lisbona, per poi passare a Figueira da Foz, luogo in cui viveva la madre di Erasmus. A Figueira da Foz c’è il fiume Mondego e ci sono anche bellissimi boschi è una vista davvero incredibile sull’Oceano. I protagonisti durante il film vanno ad esplorare la spiaggia Rainha Das Praias, considerata la più larga dell’Europa, ma anche quella di Buarcos, Praiaa de Gala, Praia de Quaios e Praia de Cadebelo. Nel centro storico sono presenti palazzi d’epoca e il simbolico Casinò, che è il più antico di tutto il Portogallo. I luoghi che vengono mostrati nella pellicola sono davvero incantevoli e rendono la storia ancora più bella, soprattutto perché si racconta di un viaggio on the road.

Un figlio di nome Erasmus: trama e cast



Il gruppo di amici è formato da Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo. Sono 4 amici 40enni che sono stati chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato profondamente quando erano giovani e avevano svolto l’Erasmus in Portogallo. Amalia è scomparsa inaspettatamente e ha lasciato un’eredità davvero molto particolare e sicuramente inattesa, ovvero un figlio concepito con uno di loro. Chi sarà mai il padre di questo figlio? I quattro amici, aspettando i risultati del test del DNA, decidono di andare alla ricerca del misterioso figlio ormai ventenne, in un emozionante e divertente viaggio attraverso il Portogallo, accompagnati da una ragazza che si offre di aiutarli. Un viaggio davvero molto particolare, quasi rocambolesco, che spingerà i 4 amici a conoscersi meglio e a ricordare il passato. Un viaggio attraverso luoghi davvero spettacolari, alla ricerca di un figlio che non sanno di chi è e non sapevano che esistesse.

Il cast completo del film Un figlio di nome Erasmus è formato da: