Tutto chiede salvezza è la nuova serie tv targata Netflix e tratta dal romanzo ominimo di Daniele Mencarelli che è valso allo scrittore il primo posto al Premio Strega Giovani del 2020. La storia autobiografica ha conquistato tutti e Netflix ne ha prodotto una serie, disponibile dal 14 ottobre 2022 sulla piattaforma di streaming.

Tutto chiede salvezza: trama della serie tv

Di genere dramedy, è composta per ora da 7 episodi. La storia raccontata – tratta da fatti realmente accaduti allo scrittore – è quella di Daniele, appunto, che ha vent’anni e una sensibilità decisamente evidente. La fragilità del suo animo lo porta a una crisi psicotica e al Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Finisce così in un reparto psichiatrico dove cercerà di ritrovare il sui equilibrio. Entrerà in contatto con pazienti lì ricoverati che gli sembrano tutti via lontani anni luce da lui e dalla sua condizione.

Ad aggiungere stress alla situazione ci sono i medici che, nel tentativo di curarlo e indagare le cause della sua crisi, non fanno che sentirlo più pressato che mai. La sua permanenza di sette giorni nell’ospedale gli sembra infinita… ma si rileverà al tempo stesso del tutto diversa da quello che aveva presunto e forse sarà proprio l’occasione per rimettere in sesto la sua vita.

Tutto chiede salvezza dunque è una serie che tratta una tematica davvero importante e che, per quanto reale e attuale, talvolta è anche marginale nella percezione della società: la salute mentale e i relativi disturbi.

Tutto chiede salvezza: il cast della serie

A vestire i panni del protagonista di Tutto chiede salvezza, dunque di Daniele, sarà Federico Cesari, attore molto amato dai fan di Skam Italia: nella serie interpretava infatti Martino. Accanto a lui troveremo Andrea Pennacchi nelle vesti di Mario, uno dei compagni di stanza di Daniele (già visto in Petra). Gli altri compagni di stanza saranno Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Rendi (Giorgio), Vincento Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro).

Nello staff medico troviamo invece alcuni volti molto noti al grande pubblico: Filippo Nigro come Dott. Mancino e Raffaella Lebboroni come Dott.ssa Cimaroli; gli infermieri saranno invece Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana), Flaure BB Kabore (Alessia). La famiglia di Daniele sarà invece composta da Lorenza Indovina (Anna, la madre), Michele La Ginestra (Angelo, il padre), Arianna Mattioli (Antonella, la sorella). Fortinì Peluso (La compagnia del cigno 2) sarà una compagna di classe di Daniele, anche lei ricovereta nella stessa clinica. Infine, completato il cast Carolina Crescentini (Boris, La bambina che non voleva cantare) come madre di Nina, Giorgia, e Carlo Baroni che sarà Daniele da piccolo in alcuni flashback.

Un cast importante, dunque, per Tutto chiede salvezza, trainato soprattutto dal volto del giovane protagonista che porta con sé già un numero nutrito di fan. Diversamente da Skam Italia, questo prodotto potrebbe però estendere il suo pubblico oltre il target di Skam. Ad oggi non è dato sapere se seguiranno altri episodi a Tutto chiede Salvezza: considerando che si tratta di un adattamento da un romanzo forse è da escludere la possibilità di un’estensione.