Tutto sul Bonus Nutrizionista per tornare in forma spendendo poco.

Volete rivolgervi a un nutrizionista per tornare in forma? Pochi di voi lo sanno ma esiste il bonus nutrizionista, che vi permette di rivolgervi a un professionista risparmiando. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Bonus nutrizionista: tornare in forma risparmiando

Credo che tutti voi conosciate l’esistenza del bonus psicologo, ma in pochi sanno che esiste anche il bonus nutrizionista, per tornare in forma spendendo meno ma rivolgendosi comunque a uno specialista. Ma, in che cosa consiste esattamente questo bonus nutrizionista? Innanzitutto è una novità proprio di questo 2024, anche per questo in pochi ne sono a conoscenza, che permette appunti di rivolgersi a un nutrizionista risparmiando: in breve c’è la possibilità di detrarre i costi sostenuti per le varie visite, facendole quindi rientrare in quelle sanitarie che, come saprete, danno diritto a ottenere il 19 % di rimborso, nella dichiarazione dei redditi modello 730. E’ un beneficio a cui si può accedere senza prescrizione medica, tenendo però a mente la franchigia massima 129,11 euro. Ma ecco perché si è scelto di introdurre questo bonus:

Incentivare un approccio più sano all’alimentazione;

all’alimentazione; Ridurre le cattive abitudini alimentari che portano a diverse patologie ;

; Offrire un incentivo economico al fine di spingere le persone a rivolgersi a un professionista.

Bonus nutrizionista: come richiederlo

Come abbiamo appena visto, è stato introdotto il bonus nutrizionista per rimettersi in forma spendendo meno. Ottenerlo è molto semplice perché, come detto poc’anzi, basta inserire gli importi delle visite durante la compilazione del 730 all’interno del quadro E, nella sezione I della dichiarazione dei redditi, al rigo E1 colonna 2, ovvero quella dedicata alle spese mediche. L’importante è ricordarsi di pagare sempre lo specialista con strumenti tracciabili, salvo le prestazioni sanitare delle strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale. Infine vediamo per quali specialisti è valido questo bonus:

Nutrizionisti;

Biologi e biologi nutrizionisti;

Dietisti;

Fisioterapisti;

Psicologi e psicoterapeuti quando il loro intervento ha attinenza con una patologia legata all’alimentazione.

Bonus nutrizionista: l’importanza di una sana alimentazione

Troppe persone oggi mangiano male, la situazione è inoltre peggiorata a seguito del lockdown che ha portato davvero tante persone a un elevato aumento di peso. Secondo i dati è inoltre aumentato il consumo di cibo poco sani, quali carne rossa, burro, margarina, oltre all’alcool, mentre è diminuito il consumo di pesce e frutta secca. I dati Istat del 2021 di hanno mostrato che 1 italiano su 3 è sovrappeso. Oggi circa 4 milioni di italiani sono obesi. E’ un dato preoccupante anche perché il sovrappeso può portare alla comparsa di malattie e patologie anche molto gravi. Mangiare in maniera sana non solo ci consente di mantenere un peso forma ottimale ma anche di vivere meglio la nostra vita e appunto evitare alcune malattie che possono insorgere proprio a causa dell’eccessivo peso. Un sana alimentazione legata a una regolare attività fisica dovrebbe essere prioritaria nella vita di tutti noi. Se siete sovrappeso il consiglio è quindi quello di approfittare di questo bonus nutrizionista per tornare in forma.