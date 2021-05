TikTok, il social media caratterizzato dalla condivisione di brevi video, spopola tra i più giovani e non. Sulla piattaforma è possibile trovare numerosi trend beauty che raggiungono e vengono replicati da milioni di utenti. Alcuni di essi però si rivelano pericolosi per la salute e per il benessere della persona.

Bisogna quindi stare attenti a replicarli, chiedendo prima consigli agli esperti per non incorrere in pericoli. Ecco quali sono i trend che non bisogna replicare a casa per non danneggiare il proprio corpo.

Trend pericolosi su TikTok: boccoli con il termosifone

Negli ultimi mesi si è sentito parlare molto di un trend spopolato su TikTok che illustrava come arricciare i capelli in modo perfetto e senza strumenti particolari. Si tratta dell’uso del termosifone per creare boccoli che sembrano perfetti.

Dietro questa moda però si celano molti pericoli.

Innanzitutto il calore emanato dai termosifoni è troppo alto e danneggia la fibra dei capelli: a lungo andare la chioma sarà bruciata irrecuperabilmente. Inoltre è pericoloso avvicinare il viso, zona delicata del corpo, ad una fonte di calore così estrema. Un trend beauty assolutamente da non replicare a casa.

Trend pericolosi TikTok: limarsi i denti e sbiancarli

Altri trend pericolosi in voga su TikTok promettono denti perfetti e super bianchi: dietro di essi però si celano delle insidie e dei danni alla salute. Alcuni utenti infatti hanno lanciato online dei trend per sbiancare i denti utilizzando il perossido di idrogeno, ossia l’acqua ossigenata. Per ottenere un sorriso smagliante, il trend propone di fare dei risciacqui oppure di applicare l’acqua ossigenata con un cotton fioc dente per dente. Ovviamente è un metodo pericoloso che potrebbe irritare le gengive e portare addirittura alla perdita dei denti.

Un’altra moda che riguarda i denti è quella di limarli con la lima per unghie. Alcuni utenti possono essere allettati da questo beauty trend diffuso da TikTok, con lo scopo di allineare meglio gli incisivi o dare forma ai canini troppo sporgenti. Si tratta ovviamente di un metodo sconsigliato e pericoloso, che minerebbe la salute dei denti e dello smalto. Per operazioni come queste è meglio rivolgersi ad un dentista esperto che sa come prendersi cura dei vostri denti.

Trend pericolosi TikTok: colla sul viso

Molti video su TikTok si occupano della cura del viso: mentre alcuni sono consigli che è possibile seguire, ve ne sono altri assolutamente da evitare e da non replicare a casa. Ad esempio l’uso della colla come maschera viso per eliminare le impurità e i punti neri. Non seguite questo consiglio: la colla danneggerebbe la pelle del viso, irritandola e occludendo ancora di più i pori. Inoltre è una sostanza chimica che non è nata per questo scopo e contiene quindi sostanze pericolose.

Esistono invece numerose maschere fai da te per pelli grasse o miste che avrebbero un effetto sicuramente più efficace e sicuro sul viso. L’importante è comunque chiedere sempre consiglio ad un esperto, che saprà proporvi i prodotti adatti a voi e alle esigenzed del vostro tipo di pelle senza fare danni.

