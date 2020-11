Estetiste chiuse e pelle disastrosa? Nessun problema, è possibile realizzare a casa delle maschere per purificare la pelle grassa in modo semplice e veloce.

Maschera viso fai da te pelle grassa

La pelle grassa è un problema che accomuna moltissimi uomini e donne.

Trattarla nel modo corretto, con una detersione idonea e i prodotti giusti, dal cleanser alla crema, è indispensabile per tenere a bada il sebo e contrastare la lucidità e la comparsa di imperfezioni.

Per mantenere la pelle pulita sarebbe inoltre opportuno fare più volte l’anno, soprattutto ai cambi di stagione, una pulizia del viso dall’estetista. Se ciò non è possibile, la pulizia si può fare a casa: serve solamente una pentola di acqua bollente per creare vapore, della carta igienica e si può poi procedere con la spremitura dei punti neri e del sebo in eccesso.

Advertisements

Un ottimo modo per mantenere la pelle pulita tra una pulizia e l’altra è quella di fare regolarmente delle maschere apposite. In commercio ce ne sono di moltissimi tipi, ma molto spesso quelle realizzate con semplici ingredienti casalinghi sono più efficaci e sicuramente più economiche.

Ecco quindi qualche ricetta fai da te adatta per realizzare una maschera viso adatta per la pelle grassa. Non resta quindi che sperimentare e provare.

Maschera miele e limone

La maschera al miele e limone è semplicissima da realizzare e super efficace. Basterà miscelare in una ciotola un cucchiaio di miele con il succo di mezzo limone e applicare poi il composto sul viso e tenerlo per dieci minuti.

Il limone è un super astringente e aiuterà quindi nel normalizzare la produzione di sebo, mentre il miele lenisce le irritazioni, ma al contempo nutre. Provare per credere.

Maschera all’argilla

L’argilla, si sa, è nota per le sue proprietà astringenti e proprio per questo è contenuta in moltissimi prodotti per pelli grasse.

Per realizzare una maschera top basterà miscelare dell’argilla verde, che si compra in erboristeria, insieme a dell’aceto di mele.

Quando il composto avrà la consistenza di una morbida mousse stenderlo sul viso e lasciarlo agire per 20 minuti. Risciacquare abbondantemente e osservare quanto la pelle sia migliorata in pochissimi minuti.

Maschera yogurt e cetriolo

L’associazione di yogurt e cetriolo permette di creare una maschera extra delicata, ma davvero efficace e utile. Il cetriolo è infatti usato sin dall’antichità per le sue proprietà purificanti e perchè non sfruttarlo quindi a nostro favore?

Non resta che frullare la polpa di mezzo cetriolo e, dopo averla filtrata, mischiarla con un cucchiaino abbondante di yogurt bianco. Stendere quindi il composto sul viso, lasciarlo agire per 15 minuti e infine sciacquare con acqua tiepida.

Maschera all’aloe vera

L’aloe vera è un ottimo rimedio per la pelle grassa. Idrata infatti in profondità la pelle senza ungerla, grazie alla sua texture super leggera e fresca.

Per realizzare una maschera molto delicata si può miscelare un cucchiaio di aloe vera in gel con un cucchiaio di yogurt bianco. Stendere quindi il tutto sul viso in uno strato abbondante e far agire per 15 minuti. Terminato il tempo di posa sciacquare con acqua tiepida.