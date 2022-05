Con l’estate alle porte scegliere un look comodo e affascinante nello stesso tempo non è semplice. Quest’anno uno dei tagli che andrà più di moda è sicuramente il caschetto, che può diventare ancora più speciale se tinto di rosso.

Il caschetto rosso e liscio

L’estate si avvicina e con l’arrivo del caldo il caschetto è sicuramente il taglio più alla moda di quest’anno. Ci sono diversi modi per rendere il proprio caschetto unico e personale, in modo da farsi notare. La tinta rossa può essere la scelta giusta per dare un tocco in più al proprio look estivo. La maggior parte delle donne sceglierà il taglio di capelli perfetto per quest’estate, ovvero il bob liscio e rosso infuocato, che sicuramente non passerà inosservato.

Per migliorare il look è possibile sfumare a piacere con le nuance rosso rame, rosso Tiziano o rosso fuoco, abbinando una riga liscia con frangia o ciuffo laterale, oppure scegliendo una riga perfettamente centrale.

Il taglio giusto per l’estate

Il taglio perfetto per l’estate che sta arrivando è il caschetto rosso e liscio, che vi permetterà di farvi notare e di essere sempre alla moda. L’effetto finale vi porterà ad avere un taglio davvero unico, che difficilmente passerà inosservato.

Il rosso è un colore di capelli che ha una storia importante, perché è sempre stato considerato come se fosse avvolto da una sorta di magia. Potrebbe essere considerato come un buon auspicio, che in questa estate alle porte potrebbe portare delle novità positive. Probabilmente questo è uno dei tanti motivi per cui il rosso è un colore che le donne scelgono sempre più frequentemente. L’immagine che dona può essere simbolo di forza e di dolcezza nello stesso tempo ed è difficile non accostarlo al lato magico che hanno le donne. Per questo il vostro caschetto rosso e liscio potrebbe diventare un vero e proprio portafortuna, scelto da moltissime donne che hanno voglia di novità e di bellezza, sempre con un pizzico di magia.

Le tipologie di caschetto

Il caschetto è un taglio fresco e sempre alla moda, che può essere scelto in varie varianti, oltre che in vari colori. Durante l’estate potrebbe rivelarsi un taglio molto comodo, anche se bisogna sempre prendersene cura, in qualsiasi versione venga scelto e sfoggiato. Tra i look più gettonati c’è sicuramente il caschetto rosso con la frangia, che dona un’aria elegante e leggera nello stesso tempo e che è forse uno dei tagli più classici di questo genere. Alcune donne preferiscono mantenere una riga centrale perfetta, altre invece scelgono la linea laterale, mantenendo sempre i capelli liscissimi, sia che il caschetto sia perfettamente simmetrico oppure più corto dietro e più lungo davanti, scelta sempre più diffusa. Negli ultimi tempi molte donne stanno scegliendo un caschetto asimmetrico, più lungo da un lato rispetto l’atro, che regala un look ancora più originale e fresco. Il caschetto può dare anche un’aria molto più sbarazzina e giovanile, a tratti spettinata, per un look ancora più estivo.