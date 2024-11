Avete tosse o mal di gola? All’interno di questo articolo vedremo insieme quali sono le migliori tisane naturali per combatterli.

Tosse e mal di gola: cosa fare per combatterli?

Soprattutto nelle stagioni fredde, ovvero autunno e inverno, la tosse e il mal di gola colpiscono davvero tante persone. Ci sono però degli antidoti naturali per cercare di prevenire questi tipici malanni di stagione, ovvero il preparare delle tisane naturali a casa. Una bella tisana calda è ciò che ci vuole in una giornata fredda, ci permette di idratarci scaldandoci, e di conseguenza di alleviare anche tutti i sintomi legati a mal di gola, febbre, stanchezza e naso chiuso. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali le piante e le spezie benefiche da usare per preparare una bella tisana.

Tosse e mal di gola: le piante e le spezie benefiche

Come abbiamo visto, per combattere i malanni tipici delle stagioni fredde, come tosse e mal di gola, possiamo preparare delle tisane naturali. Prima di andare a vedere insieme quali sono le migliori, soffermiamoci sulle piante e le spezie benefiche per il nostro organismo:

Cannella : ottima per recuperare le forze quando tosse e mal di gola ci mettono ko, ma ottima anche per alleviare lo stress.

: ottima per recuperare le forze quando tosse e mal di gola ci mettono ko, ma ottima anche per alleviare lo stress. Zenzero : ottimo da mangiare per alleviare il mal di gola ma ottimo anche contro il raffreddore in quanto aiuta a liberare le vie respiratorie.

: ottimo da mangiare per alleviare il mal di gola ma ottimo anche contro il raffreddore in quanto aiuta a liberare le vie respiratorie. Eucalipto : la sua azione aiuta a liberare il naso chiuso.

: la sua azione aiuta a liberare il naso chiuso. Rosa canina: super per rinforzare il sistema immunitario.

super per rinforzare il sistema immunitario. Camomilla: rilassa il corpo e favorisce il riposo.

Tosse e mal di gola: ecco le migliori tisane naturali

Adesso andiamo a vedere insieme quelle che sono le migliori tisane naturali contro tosse e mal di gola:

Tisana alla zenzero: lo zenzero come abbiamo detto in precedenza è davvero ottimo per liberare le vie respiratorie ma anche per alleviare i sintomi del mal di gola. Una bella tisana allo zenzero con un pò di tè nero e di succo di limone è una scelta vincente.

lo zenzero come abbiamo detto in precedenza è davvero ottimo per liberare le vie respiratorie ma anche per alleviare i sintomi del mal di gola. Una bella tisana allo zenzero con un pò di tè nero e di succo di limone è una scelta vincente. Tisana alla cannella : la cannella ci rimette in forza, quindi se abbiamo bisogno di recuperare le energie dopo i malanni di stagioni ecco che la tisana alla cannella è quella che fa per noi.

: la cannella ci rimette in forza, quindi se abbiamo bisogno di recuperare le energie dopo i malanni di stagioni ecco che la tisana alla cannella è quella che fa per noi. Tisana alla salvia : anche la salvia è ottima contro i malanni di stagione, sia che usiate le foglie secche sia quelle fresche, è un ottimo rimedio per sentirsi subito meglio.

: anche la salvia è ottima contro i malanni di stagione, sia che usiate le foglie secche sia quelle fresche, è un ottimo rimedio per sentirsi subito meglio. Tisana alla rosa canina: rafforza il sistema immunitario e contrasta i sintomi dell’influenza. Se avete sia mal di gola, sia tosse, sia febbre e raffreddore è senza dubbio la più indicata.

rafforza il sistema immunitario e contrasta i sintomi dell’influenza. Se avete sia mal di gola, sia tosse, sia febbre e raffreddore è senza dubbio la più indicata. Tisana alla melissa: perfetta per decongestionare le vie respiratorie ed è anche ottima per rinforzare il sistema immunitario.

Queste sono quindi le migliori tisane naturali contro tosse e mal di gola. Si possono trovare già pronte in commercio, quella allo zenzero e alla salvia si possono anche preparare direttamente a casa.